Tensiunile dintre Madrid și Berlin cresc după declarațiile lui Donald Trump despre guvernul spaniol. La o săptămână de la amenințările liderului american privind ruperea relațiilor comerciale, oficialii spanioli îl critică pe cancelarul german Friedrich Merz pentru că nu a reacționat în timpul tiradei din Biroul Oval.

Spania critică tăcerea lui Merz în fața lui Trump: Europa are nevoie de lideri, nu de vasali - Hepta

"De ceea ce are nevoie Europa astăzi este leadership, nu vasali care îi aduc omagii lui Trump", a declarat vicepremierul Spaniei, Yolanda Diaz, potrivit Politico.

Vicepremierul Yolanda Diaz a spus că Merz face parte dintr-o generație de lideri ai Uniunii Europene "care nu au nicio idee cum să gestioneze momentul istoric pe care îl trăim."

"Europa are nevoie astăzi de leadership, nu de vasali care îi aduc omagii lui Trump", a spus ea.

Articolul continuă după reclamă

Merz, criticat pentru că nu a reacționat când Trump a amenințat Spania

Merz a fost criticat după ce a păstrat tăcerea în timpul unei conferințe de presă din 3 martie, la Casa Albă, când Trump a amenințat că va impune un embargo Madridului pentru că Spania a refuzat să permită avioanelor militare americane să folosească baze aeriene spaniole pentru a ataca Iranul. În același timp, liderul american a criticat Spania pentru că nu vrea să aloce 5% din PIB pentru cheltuieli militare.

După întâlnire, cancelarul german a spus că nu a intervenit pentru a apăra un stat membru al UE deoarece nu a vrut să "agraveze" situația criticându-l public pe Trump. El a adăugat că ulterior i-a spus președintelui american, în privat, că sancțiunile economice nu pot fi impuse unui singur stat din Uniunea Europeană.

Explicația nu a reușit însă să calmeze spiritele la Madrid. La câteva ore după întâlnirea de la Washington, ministrul spaniol de Externe, Jose Luis Albares, l-a criticat pe Merz pentru că nu a apărat un stat membru al UE și a spus că nu și-ar putea imagina ca foștii cancelari Angela Merkel sau Olaf Scholz să fi rămas tăcuți într-o situație similară.

Presa spaniolă îl numește "laș" pe cancelarul german

Cancelarul a fost criticat și în presa spaniolă, unde comentatorii l-au numit "laș", iar unele editoriale l-au mustrat pentru că "nu a apărat un partener european, așa cum ar fi cerut solidaritatea de bază".

Purtătorul de cuvânt al lui Merz, Stefan Kornelius, a minimalizat însă disputa dintre cele două țări, spunând luni pentru POLITICO că „relația nu este deloc tensionată”. El a respins criticile la adresa modului în care Berlinul a gestionat situația și a spus că principalul responsabil german pentru politică externă și securitate, Günter Sautter, a discutat imediat cu omologul său spaniol după întâlnirea cu Trump.

Disputa publică este neobișnuită, având în vedere că Madridul și Berlinul au avut în mod tradițional relații excelente, premierii spanioli și cancelarii germani având legături strânse indiferent de orientarea lor politică.

Germania promite solidaritate cu Spania în fața amenințărilor lui Trump

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, insistă de asemenea că cele două țări rămân aliați apropiați și că Berlinul sprijină Madridul în fața amenințărilor comerciale venite din partea lui Trump.

"Spania poate conta întotdeauna pe solidaritatea europeană și, implicit, pe solidaritatea Germaniei atunci când vine vorba despre amenințări cu noi bariere comerciale", a spus el. "Suntem uniți cât se poate de strâns."

Luni, Diaz și-a exprimat încrederea că relațiile dintre Spania și Germania vor depăși actualele tensiuni, dar și-a arătat frustrarea față de reticența lui Merz și a altor lideri europeni de a se alătura Spaniei în condamnarea atacurilor în curs ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului.

Luca Bădilă Like

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰