Şi acum o situaţie în oglindă cu cea a tânărului din Banghadesh, bătut în Bucureşti. Cazul unui român agresat şi abuzat în Olanda trage un semnal de alarmă în privinţa situaţiei conaţionalilor noştri peste hotare.

Bărbatul agresat se numeşte Damian Goian şi a devenit subiect de presă după ce a fost evacuat cu forţa de colegi şi a ajuns să trăiască pe străzile din Rotterdam. Deşi a cerut în repetare rânduri ajutorul poliţiei, românul nu a primit niciun fel de sprijin din partea autorităţilor olandeze.

Agenţiile de recrutare folosesc alţi angajaţi români pentru a scăpa de lucrătorii care îşi cer prea vocal drepturile

Sindicatul muncitorilor români din Olanda spune că - din păcate - sunt o mulţime de astfel de cazuri şi că dintre cei 40.000 de conaţionali care muncesc în Regatul Țărilor de Jos, un număr considerabil cad victime abuzurilor şi exploatării prin muncă.

Articolul continuă după reclamă

Ce e și mai trist e că de cele mai multe ori, agenţiile de recrutare folosesc alţi angajaţi români, porecliți "coordonatori" pentru a scăpa de lucrătorii care se îmbolnăvesc prea des sau îşi cer prea vocal drepturile stipulate în contracte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰