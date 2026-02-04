Român fără adăpost, stropit cu alcool şi incendiat în Roma în timp ce dormea. Agresorul, un polonez, arestat

Scene de o violență extremă în cartierul San Lorenzo din Roma. Un bărbat de 44 de ani se află în stare critică, după ce a fost stropit cu alcool și incendiat în urma unei dispute. Agresorul, un cetățean polonez, şi el fără adăpost, a fost arestat și acuzat de tentativă de omor.

Un episod de o cruzime rară a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 24 ianuarie, în cartierul San Lorenzo din Roma. După o ceartă, un bărbat a turnat lichid inflamabil peste un om al străzii și i-a dat foc, relatează Corriere Adriatico.

Carabinierii din cadrul Nucleului Operativ al Companiei Roma Piazza Dante, împreună cu militarii de la stația Roma San Lorenzo, au dispus reținerea unui cetățean polonez în vârstă de 50 de ani, fără domiciliu stabil, suspectat de tentativă de omor.

Victima este un cetățean român de 44 de ani, care dormea într-un adăpost improvizat în momentul atacului. Acesta a fost găsit de autorităţi cu arsuri grave pe mare parte din corp, după ce agresorul l-ar fi stropit cu alcool și ar fi aprins focul, apoi a fugit de la locul faptei.

Victima, internată în stare critică

Bărbatul rănit se află internat în cod roșu la Centrul pentru Mari Arși al spitalului Sant’Eugenio din Roma, medicii evaluând starea sa ca fiind extrem de gravă.

Ancheta a fost desfășurată de carabinieri prin analiza atentă a imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere din cartierul San Lorenzo, dar și pe baza declarațiilor martorilor.

Potrivit reconstituirii făcute de anchetatori, după conflictul inițial cu victima, agresorul, şi el fără adăpost, s-ar fi deplasat la un supermarket din apropiere, unde a cumpărat o sticlă de alcool etilic. Momentul a fost surprins clar de camerele video. Ulterior, bărbatul s-a întors la locul disputei și a comis atacul, după care a fugit.

Suspectul, prins lângă gara Tiburtina

Căutările au fost extinse în zonele frecventate de persoanele fără adăpost și s-au încheiat în apropierea gării Roma Tiburtina. Acolo, carabinierii l-au identificat și reținut pe suspectul de 50 de ani, care purta aceleași haine folosite în momentul agresiunii. Articolele vestimentare au fost confiscate ca probe.

Bărbatul a fost dus la penitenciarul Regina Coeli din Roma. Tribunalul din Roma a validat reținerea și a dispus menținerea acestuia în arest preventiv.

