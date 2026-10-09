Un român în vârstă de 33 de ani a fost reținut în Franța, după ce ar fi amenințat că va decapita o învățătoare de la o școală primară din apropierea orașului Bordeaux. Conflictul ar fi pornit de la o neînțelegere legată de supravegherea fiului său în cadrul programului extrașcolar. Bărbatul, care nu a recunoscut faptele, a fost plasat ulterior sub control judiciar și urmează să fie judecat în martie 2027, potrivit La Voix du Nord.

Român reținut în Franța după ce a amenințat că va decapita o învățătoare. De la ce a pornit conflictul - Profimedia

Românul trebuie să se prezinte pe 18 martie 2027 în fața Tribunalului din Bordeaux (Gironde), fiind acuzat că a amenințat cu moartea o învățătoare. Luni, 5 octombrie, bărbatul în vârstă de 33 de ani s-ar fi întâlnit mai întâi cu directorul școlii primare din Talence. Ulterior, ar fi încercat să discute cu învățătoarea și ar fi amenințat că o va "decapita".

Potrivit unei surse sindicale din poliție, citată de AFP, cadrul didactic nu se afla în școală în momentul incidentului. Conform publicației Ouest-France, incidentul a avut loc în urma unui conflict apărut pe 2 octombrie, legat de supravegherea fiului bărbatului în cadrul programului de activități extrașcolare.

Bărbatul, cetățean român, a fost plasat sub control judiciar

Bărbatul, care are cetățenie română și nu era cunoscut autorităților judiciare, a fost audiat în custodia poliției în ziua următoare incidentului. Acesta nu a recunoscut faptele de care este acuzat și a fost plasat sub control judiciar, a precizat Parchetul. Bărbatului i s-a interzis să ia legătura cu victima, să se apropie de școală sau să se prezinte la domiciliile victimelor și martorilor. De asemenea, va trebui să urmeze un tratament medical, potrivit procurorilor.

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Învățătoarea beneficiază de protecție instituțională, iar Inspectoratul Academic din Bordeaux a depus o plângere și a sesizat Parchetul, în conformitate cu articolul 40 din legislația franceză. "Violența nu își are locul în școală. Siguranța elevilor și a personalului reprezintă o prioritate pentru Academia din Bordeaux", au transmis reprezentanții instituției pentru Ouest-France.

Alte incidente similare în școlile din Franța

În ultimele săptămâni, în Franța au fost înregistrate mai multe cazuri asemănătoare. Pe 4 septembrie, în localitatea Le Fauga, din apropierea orașului Toulouse (Haute-Garonne), un tată a amenințat că va decapita o învățătoare care preda unei clase de elevi cu vârste de aproximativ 10-11 ani. Bărbatul era nemulțumit de o sancțiune aplicată fiului său. Acesta a fost condamnat la șase luni de închisoare cu executare.

Pe 11 septembrie, în departamentul Yonne, mama unei eleve din ciclul primar a amenințat directoarea unei școli, deoarece considera că personalul instituției nu avusese suficientă grijă de fiica sa după ce aceasta căzuse. Trei zile mai târziu, pe 14 septembrie, un tată a amenințat cu moartea un supraveghetor de la un colegiu din Eysines (Gironde), după ce a pătruns în unitatea de învățământ.

În Franţa, elevii pot fi mutați la altă școală din cauza comportamentului părinților

Un decret publicat în Monitorul Oficial al Franței pe 29 iulie permite transferul obligatoriu al unui elev la o altă unitate de învățământ din cauza comportamentului părinților săi. Măsura a fost aplicată în legătură cu cele două agresiuni produse la Le Fauga, după cum a anunțat ministrul Educației, Édouard Geffray. Prevederea a stârnit însă controverse. Federația Consiliilor Părinților Elevilor (FCPE) a contestat decretul la Consiliul de Stat, la sfârșitul lunii septembrie, și a solicitat anularea acestuia.

Potrivit organizației, decretul contravine interesului superior al copilului și încalcă principiul conform căruia "răspunderea pentru o faptă trebuie să fie strict personală".