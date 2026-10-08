Un cetățean român a fost arestat în Spania după ce în camionul cu care venea de la Ibiza au fost descoperite aproape 1,5 tone de cocaină. Drogurile au fost găsite în timpul unui control de rutină, cu ajutorul unui scaner cu raze X, la sosirea feribotului în portul Valencia.

Român venit din Ibiza, prins în Spania cu 1,5 tone de cocaină. Detaliul care i-a făcut pe vameși să verifice - Sursa: www.elpais.com

Operațiunea a avut loc pe 2 octombrie și a fost coordonată de Supravegherea Vamală din cadrul Agenției Fiscale spaniole, în cadrul controalelor efectuate în mod obișnuit asupra vehiculelor care circulă între Insulele Baleare și continent, scrie El Pais.

Scanerul cu raze X a scos la iveală încărcătura suspectă

În timpul verificărilor, camionul în care se afla românul a fost scanat cu dispozitivul special cunoscut sub numele de "Medusa". Imaginea obținută a indicat o diferență de densitate în zona încărcăturii, ceea ce le-a atras atenția inspectorilor.

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Autoritățile au decis să verifice fizic marfa. În partea din spate a camionului, în spatele unui paravan amplasat lângă uși, au descoperit un număr mare de baloți.

Testele efectuate de anchetatori au confirmat că în interior se afla cocaină. În total, autoritățile spaniole au confiscat aproximativ 1,5 tone de droguri.

Potrivit Agenției Fiscale, scanerul permite verificarea încărcăturii fără deschiderea imediată a vehiculului și poate indica existența unor zone cu densități diferite, care necesită ulterior un control amănunțit.

Românul a fost dus în fața judecătorului

După descoperirea drogurilor, camionul și încărcătura au fost transportate la sediul Supravegherii Vamale. Cetățeanul român a fost reținut și prezentat judecătorului de serviciu al Tribunalului de Instrucție din Valencia.

Dosarul a fost înaintat instanței competente pentru continuarea cercetărilor.

Operațiunea, denumită "Reventon", a avut loc în cadrul controalelor pe care autoritățile spaniole le efectuează în portul Valencia asupra feriboturilor care fac legătura între continent și Insulele Baleare.

Portul Valencia, unul dintre principalele puncte de intrare a cocainei în Spania

Portul Valencia este unul dintre principalele puncte de intrare a cocainei în Spania. Potrivit datelor citate de autoritățile spaniole, drogurile ajung în țară în principal prin intermediul containerelor maritime, în porturi precum Valencia, Barcelona, Algeciras, Málaga și Tenerife.

Valencia este și unul dintre cele mai importante porturi din Europa, fiind al treilea ca volum, după Anvers și Rotterdam, potrivit datelor din 2024 ale Departamentului de Securitate Națională al Spaniei.

Autoritățile efectuează în mod regulat controale asupra vehiculelor care urcă sau coboară de pe feriboturile care leagă peninsula de Insulele Baleare.

În acest caz, intervenția a fost pregătită înainte de sosirea navei, iar echipele specializate au fost mobilizate pentru ca verificarea să nu fie anticipată.

Confiscările de droguri în zona feriboturilor nu sunt neobișnuite, însă capturarea unei cantități atât de mari de cocaină este un caz aparte.

Anul trecut, autoritățile spaniole au arestat un șofer de camion care transporta aproximativ 2.500 de kilograme de hașiș ascunse în zona de marfă a vehiculului. Camionul urma să fie îmbarcat pe un feribot în portul Ibiza, cu destinația Valencia.