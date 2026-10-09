Româncă, găsită moartă în Spania alături de partener. Polițiștii suspectează o crimă urmată de sinucidere

Românca de 37 de ani, găsită moartă joi într-o locuință din localitatea Valverde de Júcar, provincia Cuenca, din Spania, avea două fiice minore. Una dintre ele are doar șase ani, iar cealaltă este adolescentă. Potrivit unor surse apropiate cuplului, femeia și partenerul ei erau în proces de despărțire.

Femeia locuia de mai mulți ani în localitatea spaniolă, unde își întemeiase o familie. Primarul Eduardo Mena a declarat pentru publicația Las Noticias de Cuenca faptul că românca avea două fiice minore.

Românca și partenerul ei erau în proces de despărțire

Potrivit unor surse apropiate cuplului, femeia și partenerul său treceau printr-o despărțire. Cu toate acestea, persoanele care îi cunoşteau au precizat că nu ştiau despre episoade anterioare de abuz.

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată, nu se știe dacă au existat plângeri sau sesizări anterioare privind violența domestică.

Agenții Gărzii Civile și echipajele medicale au ajuns la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru cele două persoane, fiind nevoiți să constate decesul acestora. Potrivit Serviciului de Urgență 112 din Castilla-La Mancha, apelul a fost primit la ora 19:43. Ambele cadavre prezentau urme de violență şi este luată în calcul o crimă urmată de sinucidere.

La intervenție au participat și pompierii din Motilla del Palancar, solicitați pentru a facilita accesul în clădire. De asemenea, a fost mobilizată echipa de sprijin psihosocial a Crucii Roșii.

Ce spun anchetatorii despre decesele celor doi

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime pe fondul violenței domestice. Garda Civilă a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care au murit cele două persoane.

Una dintre ipotezele analizate este cea a unei crime în contextul violenței împotriva femeilor. Cu toate acestea, autoritățile nu au confirmat oficial că ar fi vorba despre un astfel de caz.

În Spania, victimele violenței împotriva femeilor și familiile acestora pot solicita informații, consiliere juridică și sprijin psihosocial prin intermediul liniei telefonice 016, disponibilă gratuit și confidențial, 24 de ore din 24.