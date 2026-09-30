Româncă, în stare gravă după ce ar fi fost bătută în Italia. Fiul ei a fost rănit când a încercat să intervină

O româncă a ajuns în stare gravă la spital, după ce ar fi fost agresată de un bărbat în urma unui conflict izbucnit din motive încă necunoscute. Femeia, care lucra ca îngrijitoare, locuia de mai mulți ani în Italia.

Femeia a ajuns în stare gravă după ce ar fi fost agresată de un bărbat, în urma unui conflict pornit din motive necunoscute. Victima a suferit leziuni la nivelul splinei și coastelor, precum și un traumatism cranian, fiind necesară internarea în spital.

Aceasta locuiește de mulți ani în Nuraminis, o comună din Sardinia, unde lucrează ca îngrijitoare pentru persoane vârstnice.

Femeia ar fi avut un conflict cu o cunoştinţă

Agresiunea, reclamată carabinierilor, a avut loc duminică seara. Potrivit informațiilor disponibile, femeia ar fi avut un conflict violent cu o persoană pe care o cunoaște, în apropierea locuinței sale de pe via Nazionale, potrivit L'UnioneSarda.

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Agresorul s-ar fi năpustit apoi asupra ei și ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele, doborând-o la pământ. Anchetatorii încearcă încă să stabilească dacă la agresiune a participat o singură persoană, sau dacă au fost implicați mai mulți atacatori.

Fiul femeii a intervenit pentru a o apăra, însă nu a reușit să oprească atacul și a fost, la rândul său, lovit.

Cazul este anchetat de autorităţi.