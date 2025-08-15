Româncă moartă în Italia: Alexandra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei în Masivul Castore

S-a mutat cu familia în Italia imediat după Revoluţia din 1989, în speranţa unei vieţi mai bune. Iar Alexandra pare să fi profitat din plin de această oportunitate. A terminat şi facultatea, dar şi-a urmat şi pasiunea pentru sport, făcând parte din Federația Italiană de Atletism (FIDAL). A mers şi mai departe şi a combinat alergarea cu pasiunea pentru alpinism. Cea din urmă avea să îi aducă şi sfârşitul. Tânăra de 36 de ani a murit pe muntele Castore din Masivul Rosa, împreună cu partenerul său de escaladă. Au căzut de la 200 de metri înălţime.

Alexandra Gheorghe şi Marco Stagi, partenerul său de alpinism, au vrut să escaladeze Muntele Castore din masivul Monte Rosa. Au plecat joi dimineaţă de la refugiul Quintino Sella pentru a ajunge pe vârf și apoi a finaliza traversarea coborând pe fața vestică a muntelui. Salvatorii cred că este posibil să fi fost surprinși de vreme rea, rătăcindu-se pe creastă și căzând pe ghețar. Alarma a fost dată seara de iubitul femeii, care a anunţat că aceasta nu s-a mai întors. Primul survol cu elicopterul de vineri dimineață nu a avut succes. Poliţiştii au reușit apoi să localizeze locația folosind ceasul GPS al uneia dintre victime: căutările s-au concentrat în acea zonă, iar cadavrele au fost localizate rapid, scrie Corriere del Veneto.

Cine a fost Alexandra Gheorghe

Alexandra era pasionată de călătorii și natură. Pe rețelele de socializare, și-a împărtășit pasiunea pentru sport și visul de a călători prin lume. Fusese, de asemenea, în Vietnam, Iordania și Islanda și a descris acele călătorii drept „experiențe care i-au schimbat viața”.

„Bună, sunt Alexandra”, a scris ea online pentru a se prezenta . „M-am născut în 1989, sunt din Veneto și sunt pasionată de sport, happy hour-uri și, bineînțeles, de călătorii. Descoperirea de locuri noi, cunoașterea diferitelor culturi și oameni, văzând răsărituri și apusuri de soare, alergarea și experiențele noi din întreaga lume îmi umplu inima de bucurie”. În postările sale, ea și-a împărtășit marea dragoste pentru viață și aventură. „Îmi place să experimentez simplitatea și autenticitatea locurilor pe care le vizitez. Cele mai frumoase călătorii ale mele? Nu aș putea alege, fiecare are un loc special”, a subliniat ea, înainte de a se adânci în experiențele ei preferate . „Ale mele sunt: Vietnam, Iordania, Islanda, dar să nu uităm de diversele capitale europene. Lumea este mare și avem atât de multe locuri de descoperit.”, scrie Fan Page.

Femeia în vârstă de 36 de ani, care s-a mutat în Italia împreună cu familia sa în copilărie, a studiat Ingineria Informatică la Universitatea din Padova, obținând ulterior un master la Universitatea din Udine. După absolvire, a lucrat ani de zile la Vodafone, dar timp de aproape patru ani a devenit manager de operațiuni la Gosp, o companie din Grupul Generali. Era adesea la Milano pentru muncă, dar se stabilise în Ponte di Brenta, unde începuse recent o relație.

Sportul era limbajul ei zilnic. Alergarea a ocupat un loc special, începând în Munții Euganei cu grupul Galzignano Trail Friends și progresând către competiții provocatoare precum ultratrailul de șaptezeci de kilometri. A fost membră a Federației Italiene de Atletism (FIDAL) și a participat la curse oficiale cu grupul Noi Generali Asd Aps. De-a lungul timpului, a combinat alergarea cu pasiunea pentru alpinism, alăturându-se CAI din Dolo și apoi CAI din Padova, unde a găsit un mediu bogat în inițiative care au inspirat-o și să descopere schi-alpinismul.

Prietenii își amintesc de ea pe rețelele de socializare. „La revedere Alexandra Gheorghe, zâmbetele pe care ni le-ai dăruit vor rămâne în noi toți cei care te-am cunoscut. Munții, pasiunea ta, te-au luat prea devreme, vei rămâne mereu în inimile noastre”.

