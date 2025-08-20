Româncă, reţinută în Italia după ce a drogat şi jefuit un bătrân în Germania. Omul a murit ulterior
O româncă în vârstă de 22 de ani a fost reţinută de poliţia italiană după ce a fost dată în căutare pe teritoriul Europei. Femeia jefuise un bărbat în Germania.
Poliţia italiană a arestat-o pe româncă în Trieste, la punctul de frontieră Fernetti. Controalele au devenit mai amănunţite după suspendarea temporară a acordului Schengen. Românca încerca să intre în Italia folosind o maşină cu numere de înmatriculare franceze. La volan, era un alt român.
Românca va fi extrădată în Germania
Potrivit ilfriuliveneziagiulia.it, în aprilie 2024 tânăra româncă, ajutată de alţi complici români, a intrat în casa unui bătrân de 88 de ani din Berlin. Bătrânul a fost drogat şi apoi jefuit. La câteva zile de la atac, bătrânul german a murit la spital din cauza substanţelor folosite asupra sa.
Femeia a fost acum transferată la închisoare din Trieste, însă în scurt timp va fi extrădată în Germania unde va răspunde pentru faptele sale.
