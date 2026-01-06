Țările europene din Coaliția de Voință oferă Ucrainei garanția că vor interveni militar, dacă Rusia va ataca după semnarea unui acord de pace. Strategia a fost discutată la Paris, acolo unde România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan. Discuțiile despre război au fost însă eclipsate de amenințarea lui Donald Trump că va ocupa cu forța Groenlanda. Șefa guvernului de la Copenhaga a avertizat că o acțiune militară a Washingtonului va duce la dispariția NATO.

La Palatul Elysee din Paris, Emmanuel Macron a găzduit 27 de șefi de state și guverne, cele mai multe din Europa. Donald Trump și-a trimis în capitala franceză ginerele și pe emisarul special Steve Witkoff. Europenii oferă garanții că vor interveni militar în sprijinul Kievului, în cazul unui nou atac, potrivit draftului. O forță multinațională europeană, care însumează între 15 și 20 de mii de soldați, va asigura regenerarea armatei ucrainene. Încetarea focului ar urma să fie monitorizată de Statele Unite, care vor sprijini în caz de nevoie militarii europeni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Groenlanda, pe agenda discuţiilor coaliţiei

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă Ucraina, pe tema discuțiilor s-a aflat și Groenlanda, pe care Donald Trump a amenințat că o va anexa din motive de securitate națională.

"Cu ce drept își asumă Danemarca controlul asupra Groenlandei? Pe ce se bazează pretențiile lor teritoriale? […] Statele Unite reprezintă forța NATO. Pentru ca Statele Unite să asigure securitatea zonei arctice, să protejeze NATO și interesele NATO, este evident că Groenlanda trebuie să facă parte din SUA. [...] Nimeni nu se va lupta din punct de vedere militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei" a explicat consilierul de securitate națională al Casei Albe, Stephen Miller.

Groenlanda este cea mai mare insulă din lume și face parte din regatul danez din 1814. Pe lângă poziția strategică în zona arctică, teritoriul este și extrem de bogat în pământuri rare și metale prețioase. Șefa guvernului danez a avertizat că o acțiune militară va avea consecințe uriașe.

"Dacă Statele Unite aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește. Inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea furnizată de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial" a spus premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

Europenii, mesaj de solidaritate faţă de Groenlanda

Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Polonia și Spania au transmis un mesaj ferm de solidaritate.

"Este de competența Danemarcei și Groenlandei, și numai lor, să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda" se arată în mesaj.

"Niciun membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord nu trebuie să atace sau să amenințe un alt membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. […] Solidaritatea europeană și respectul pentru integritatea țărilor europene sunt aspecte fundamentale. Așadar, desigur, Danemarca se poate baza pe solidaritatea întregii Europe" a spus premierul Poloniei, Donald Tusk.

Astăzi, premierul Groenlandei a cerut Statelor Unite să poarte un dialog respectuos prin canalele diplomatice stabilite. The Economist scrie că administrația Trump are pregătit și un plan de rezervă - vrea să ofere teritoriului arctic un acord de liberă asociere. Groenlanda va primi investiții americane și reduceri de taxe, iar Statele Unite vor prelua apărarea insulei.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰