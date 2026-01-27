Americanii cred că războiul se poate încheia doar dacă Ucraina dă Rusiei Donbasul. De ce se teme Zelenski

Americanii le spun ucrainenilor, pe ocolite, că dacă vor garanții de securitate clare şi solide din partea Washingtonului, adică promisiuni că vor fi ajutați în caz de nou atac, trebuie mai întâi să accepte un acord de pace cu Rusia. Asta ar însemna ca Ucraina să renunțe la regiunea Donbas, adică să cedeze restul de teritoriu rămas necucerit de ruşi, relatează Financial Times. Președintele Zelenski vrea garanții clare din partea SUA înainte să cedeze ceva. Iar americanii se folosesc aparent de acele garanții ca mijloc de presiune să accepte cedarea teritoriului. Oficial, SUA neagă că ar forța Ucraina să cedeze ceva. Dar în culise, potrivit mai multor surse, americanii sugerează că doar așa s-ar putea încheia războiul.

Administrația Trump a dat de înţeles Ucrainei că garanțiile de securitate din partea SUA vin cu condiţia să accepte mai întâi, un acord de pace care ar presupune, cel mai probabil, cedarea întregii regiuni Donbas către Rusia, relatează Financial Times citând opt persoane implicate în discuții.

Totodată Washingtonul a sugerat că va promite Ucrainei mai mult armament pentru a-și întări armata după război, dacă Kievul acceptă să-și retragă trupele din teritoriile pe care încă le controlează în Donbas, au spus două dintre surse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spera să semneze cât mai repede un document privind garanțiile de securitate și un aşa numit plan postbelic de "prosperitate", care să ofere Ucrainei un avantaj la negocierile cu Moscova.

Cum forțează SUA Kievul să accepte concesii teritoriale

Articolul continuă după reclamă

Washingtonul semnalează acum că angajamentele SUA în materie de securitate depind de acceptarea unei înțelegeri cu Rusia. Oficialii ucraineni și europeni descriu poziția SUA drept o încercare de a forța Kievul să accepte concesii teritoriale dureroase, cerute de Moscova pentru orice acord.

Statele Unite nu au aprobat complet niciunul dintre acorduri, deși Zelenski a spus că textele privind garanțiile de securitate, discutate cu președintele Donald Trump săptămâna trecută, la Davos, sunt "100% gata". Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că este tot mai neclar dacă SUA va semna. "Se opresc de fiecare dată când ar putea fi semnate garanțiile de securitate", a spus acesta, citat de FT.

După întâlnirea lui Trump cu Zelenski la Washington, în decembrie, oficialii americani au declarat că oferta de garanții de securitate din partea SUA "nu va fi pe masă pentru totdeauna", fără a oferi detalii. Ucraina vrea o confirmare clară a garanțiilor de securitate americane înainte de a accepta să renunțe la teritoriu. SUA, în schimb, consideră că Ucraina trebuie să cedeze Donbasul pentru ca războiul să se încheie. Americanii nu fac presiuni puternice asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a renunța la una dintre cele mai dure și constante condiţii ca să încheie războiul, potrivit surselor citate.

Administraţia Trump a negat aceste informaţii. "Este complet fals, rolul SUA în procesul de pace este doar de a aduce cele două părți la masa negocierilor. Este păcat că Financial Times permite unor personaje rău-intenționate să mintă sub anonimat pentru a compromite procesul de pace, care este pe un drum bun după întâlnirea trilaterală istorică din acest weekend, în Abu Dhabi", a transmis Anna Kelly, adjuncta purtătorului de cuvânt al Casei Albe.

O altă sursă a afirmat pentru FT că Washingtonul "nu încearcă să forțeze vreo concesie teritorială din partea Ucrainei". "SUA au spus că garanțiile de securitate depind de faptul cs ambele părți să ajungă la un acord, dar conținutul acelui acord rămâne la latitudinea Rusiei și Ucrainei".

Problema teritoriului, nerezolvată la Abu Dhabi

Vineri, Zelenski a declarat că el și Trump au "finalizat" garanțiile bilaterale de securitate SUA-Ucraina la Davos. Problema teritoriului a rămas nerezolvată şi după ce Ucraina a participat la primele negocieri trilaterale cu Washingtonul și Moscova desfășurate în weekend, la Abu Dhabi.

Biroul președintelui Zelenski nu a comentat oficial, însă un oficial de rang înalt de la Kiev a spus că americanii "folosesc garanțiile... pentru a presa Ucraina" la concesii despre care cred că "ar putea aduce Rusia la masa negocierilor". Oficialul a mai spus că acordul "de prosperitate" nu a fost semnat încă pentru că Zelenski și Trump au convenit, la Davos, că mai trebuie lucrat la document.

Format din provinciile Donețk și Lugansk, Donbasul a rămas un bastion defensiv împotriva forțelor ruse invadatoare încă din 2014. Linia defensivă de 50 km, ce include orașele Kramatorsk, Sloviansk, Drujkivka și Kostantinivka, este adesea denumită "centura de fortăreață". Cederea acestei porţiuni de regiune este o linie roșie pentru Zelenski și majoritatea ucrainenilor, conform unui sondaj recent.

SUA presează Ucraina să-și retragă trupele din Donbas

Inițial, Washingtonul a dorit să facă acolo o "zonă demilitarizată" care să fie recunoscută internațional ca teritoriu rusesc. Moscova a afirmat că ar accepta să desfășoare acolo garda națională și poliția, în locul armatei ruse.

După ce Kievul și aliaţi europeni s-au opus, Trump a ajuns la un compromis cu Zelenski, pentru o forță neutră care să supravegheze regiunea. Zelenski a acceptat ideea unei "zone economice libere", dar doar dacă zona va rămâne recunoscută internațional ca parte a Ucrainei și dacă forțele ruse se retrag pe o distanță egală. În timp ce ruşii sunt de acord cu demilitarizarea regiunii, dar vor să fie teritoriu rusesc.

Din angajamentele propuse de SUA fac parte promisiune ca garanțiile să "reflecte" articolul 5 al NATO (clauza de autoapărare), precum și un răspuns militar coordonat în cazul unui atac susținut al Moscovei, au dezvăuit două persoane implicate. Cu toate astea, aceste garanții riscă să fie prea vagi pentru a mulţumi Kievul și, totodată, prea ample pentru Rusia, a spus una dintre surse.

"Se exercită o presiune enormă asupra ucrainenilor în acest moment"

Kremlinul insistă că nu va opri războiul decât dacă Ucraina se retrage unilateral și complet din regiunea Donbas. "Se exercită o presiune enormă asupra ucrainenilor în acest moment", a declarat o sursă. În cazul în care Rusia ar obține Donbasul în cadrul unui acord de pace sau dacă l-ar cuceri prin forță, acest lucru i-ar oferi Moscovei o rampă de lansare pentru atacuri mai adânci în interiorul Ucrainei, au evaluat oficialii ucraineni și analiștii militari.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a spus joi la Davos că s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile de pace cu ucrainenii. "Cred că am rămas doar cu o singură chestiune... și asta înseamnă că este rezolvabilă", a adăugat el, făcând referire la regiunea Donbas, fapt confirmat ulterior de Zelenski.

Witkoff a declarat în weekend pe platforma X că discuțiile din Abu Dhabi "au fost foarte constructive și s-au stabilit planuri pentru continuarea negocierilor săptămâna viitoare" în capitala Emiratelor. Zelenski a confirmat luni o a doua întâlnire trilaterală în cursul acestei săptămâni, dar a adăugat că "munca diplomatică trebuie să continue" pe "chestiuni politice complexe care rămân nerezolvate".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰