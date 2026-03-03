Apple a lansat iPhone 17e. Ce noutăţi aduce şi care este preţul de pornire

Compania americană Apple a lansat o nouă versiune a celui mai accesibil model de iPhone, care va beneficia de cipul A19, din aceeași serie utilizată și de restul gamei iPhone 17.

Dincolo de upgrade-ul cipului, noul iPhone 17e vine, în premieră, cu suport pentru tehnologia MagSafe, care permite ataşarea magnetică a accesoriilor, inclusiv a bateriile wireless compatibile Qi2, scrie News.ro.

Compatibilitatea cu standardul Qi2 înseamnă că încărcarea wireless se realizează de două ori mai rapid, adică cu 15W în loc de 7,5W.

Sub ecranul de 6,1 inch, a fost inclus şi modemul de date C1X dezvoltat de Apple.

Articolul continuă după reclamă

Restul caracteristicilor, inclusiv camera foto de 48MP şi certificarea IP68 pentru rezistenţă la apă şi praf, rămân aceleaşi ca anul trecut.

iPhone 17e va costa de la 600 de dolari şi va oferi 256GB spaţiu de stocare pentru versiunea de bază, adică dublu faţă de modelul anterior.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰