Compania japoneză JTEKT, unul dintre cei mai mari producători mondiali de rulmenţi şi componente auto, plănuiește o închidere treptată a fabricii din Alexandria din cauza dificultăților din piața globală, pierderi financiare și declin al vânzărilor, scrie Economedia.ro .

Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii - JTEKT

Un nou val de concedieri ar putea lovi industria auto din România, după disponbilizările masive anunţate deja de compania Dacia. De această dată ar putea fi vorba de grupul japonez JTEKT, care plănuiește o închidere treptată a fabricii din Alexandria, procesul urmând să se încheie peste un an, se arată într-un document consultat de Economedia.

Firma, care produce rulmenți și componente auto specializate, este cel mai mare angajator din Teleorman, având în prezent aproximativ 800 de salariați. Conducerea grupului a transmis că analizează şi opțiunea unei posibile vânzări.

JTEKT a luat recent măsuri pentru a-și vinde operațiunile din Europa. Informația a fost confirmată pentru Economedia de administrația din Teleorman.

"Această evaluare a fost realizată în contextul unor schimbări majore care afectează industria globală de componente auto şi industriale. Scăderea cererii de piaţă, adoptarea unor noi tehnologii, presiunea constantă pe costuri de-a lungul lanţurilor de aprovizionare şi un context macroeconomic mai larg, marcat de costuri ridicate cu energia şi materia primă, au afectat semnificativ posibilitatea continuării operaţiunilor din România", a transmis compania într-un mesaj, potrivit sursei citate.

