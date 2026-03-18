A renunțat confortul din Dubai pe un an într-un camion. Povestrea incredibilă a unei sibience

O româncă a dat confortul din Subai pe un an sabatic trăit într-un camion. Ioana Marins a copilărit într-un cartier din Sibiu. Tot în Sibiu și-a terrminat studiile, apoi a ajuns în poziții de top în multinaționale, călătorind și trăind în peste 70 de țări. Până în 2017, când, căsătorită fiind, a luat o pauză.

Ioana a copilărit pe strada Ceferiștilor, la granița dintre Vasile Aaron și Trei Stejari, iar dorul de Sibiu a însoțit-o pretutindeni, în toate cele peste 70 de țări pe care le-a străbătut. A locuit în zece dintre ele, dar cu adevărat „acasă” s-a simțit mereu în același loc: pe străduțele vechi și înguste ale burgului de pe malul Cibinului.

Povestea ei o spune Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, pe pagina de Facebook, potrivit Mediafax.

Ioana Marins este una dintre sibiencele care a urcat treaptă cu treaptă în ierarhia companiilor multinaționale, ajungând în poziții ce i-au deschis porțile lumii: „Am terminat Liceul Economic și Facultatea de Științe Economice, ambele din Sibiu, urmate de specializare în Comunicare în Afaceri și Relații Publice. În 2010, am plecat din România pentru a lucra în cadrul unei publicații internaționale din domeniul energiei. Am ajuns să coordonez vânzările de publicitate și editarea publicațiilor în țările producătoare de petrol și gaze naturale”.

Articolul continuă după reclamă

Un an sabatic

Oman, Nigeria, Ghana, Trinidad și Tobago, Brazilia, Emiratele Arabe Unite sau Canada sunt doar câteva repere dintr-o hartă personală impresionantă. Dar, dincolo de realizări și destinații exotice, a venit un moment de neliniște apăsătoare.

„La un moment dat am simțit că pur și simplu m-am deconectat de la tot ce este important, de la familie, chiar și de la propria persoană. Munceam mult, călătoream și simțeam că mă distanțez de sensul vieții. Am început să-mi pun întrebări de genul: pentru ce fac asta? Ce este important de fapt?”.

În 2017, Ioana a ales să se oprească.

„Eram deja căsătorită de patru ani cu Joao Paulo și simțeam ca avem nevoie de o pauză. Ne-am dat demisia amândoi, ne-am luat câte un an sabatic, pe care l-am petrecut într-un camion de expediții”.

Un spațiu de doar opt metri pătrați a devenit living, bucătărie și dormitor.

„Am dat dulapurile cu garderobă și confortul vieții din Dubai, pe patru tricouri, trei pantaloni și două perechi de încălțăminte. Acel camion a fost locul în care găteam, ne spălam, dormeam și călătoream. Noua noastră casă. Acum mă gândesc că nu am fi putut face ceva mai potrivit în acel moment. Expediția asta ne-a deschid ochii, mintea și sufletul. Drumul a fost frumos, plin de momente „wow”, de întâlniri cu oameni extraordinari dar și cu animale sălbatice, de la ursi grizzly la reni, bizoni și balene. Există un traseu intitulat «Pan-American Highway», care pornește din Alaska și coboară până în Patagonia, Argentina. Când am ajuns în Mexic am aflat că sunt însărcinată. Am continuat să călătorim încă șase luni, până am finalizat întregul traseu în Ushuaia, Tierra del Fuego”.

Călătorie în jurul lumii

Călătoria de la capătul lumii le-a dat sens vieții celor doi soți, iar Luca s-a născut la Sibiu.

„Pur și simplu am simțit că trebuie să nasc acasă, în România. Dintre toate locurile din lumea asta, am ales Sibiul pentru primele clipe de viață ale lui Luca”.

Au urmat ani în care viața i-a purtat din nou departe, la Rio de Janeiro și în Columbia, însă de această dată cu un alt ritm, mai atent, mai ancorat.

„Am simțit că trebuie să fac ceva care să contribuie cu adevărat la conservarea mediului înconjurător și a resurselor naturale. Am decis să-mi folosesc experiența în domeniul energiei în favoarea energiei verzi, din surse regenerabile”.

Astăzi, Ioana ocupă o poziție de conducere într-o companie cu sediul la New York și organizează congrese internaționale dedicate energiei regenerabile.

„Sunt diverse congrese care promovează energia verde, de la cea geotermală, solară sau hidrogen verde. Călătoresc în cele două Americi, iar momentan locuiesc cu familia în Abu Dhabi”.

În familia lor, limbile lumii se împletesc firesc. „Amândoi vorbim engleza, spaniola și portugheza, eu știu și germană, iar Luca, pe lângă engleză, spaniolă, portugheză și română, învață cea de-a cincea limbă. Este foarte bun la arabă. Suntem mândri de el”.

Pentru Ioana, succesul a căpătat o formă nouă: „Simt nevoia să caut adevăratul sens al vieții, să știu cine sunt și cum pot să contribui, să dăruiesc mai departe. Yoga este o cale eficientă de a găsi răspunsurile, drept pentru care am decis să-i învăț și pe alții cum să o practice și cum să mediteze la ceea ce este important”.

India i-a oferit un nou reper interior, acolo unde a devenit instructor de yoga. „Nu mi-am propus să câștig bani din asta. Cred că și-ar pierde astfel sensul”.

Și totuși, echilibrul deplin îl regăsește în același loc de unde a plecat: Sibiul. „Este suficient să merg pe vechile străzi ale orașului, sa mă plimb în parcul Sub Arini, să merg în expediții pe munte cu sora mea Nicoleta Ocneriu, care este și ghid. Acasă e suficient să fii tu, omul simplu, colega de liceu, vecina de pe Ceferiștilor, fiica, sora, prietena din copilărie. Acolo unde te naști ai prieteni, ai familia, ai tot ceea ce ai nevoie pentru a fi un om echilibrat. Ca om care a călătorit mult, știu că nu trebuie să pleci undeva ca să te simți bine. Fericirea adevărată este în fiecare dintre noi”.

Ioana speră ca viața ei să se închidă într-un cerc, unul care, după toate drumurile lumii, o va aduce înapoi acasă, unde își dorește să aibă o contribuție în care a crescut. Vrea să împărtășească din experiențele acumulate în lumea întreagă și din practica yoga, să-i inspire pe cei care își caută propriul drum prin viață.

Ioana va alege județul Sibiu, „cel cu oameni și locuri de poveste”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰