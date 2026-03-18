În timp ce ţara arde, parlamentarii îşi văd de ale lor şi fac circ. Un proiect PSD, de peste un miliard de lei pentru pensionari și copiii cu dizabilități, a fost respins după un joc de poziții: PNL și USR au spus "nu", iar AUR s-a abținut decisiv. Partidul Social Democrat amenință acum cu blocarea bugetului pe 2026. Şedința comisiilor de buget e suspendată până când liderii coaliției ajung la un compromis. E un episod cu iz de comedie politică… doar că miza e cât se poate de reală.

Amendamentul care a dezbinat şi mai tare coaliţia prevede acordarea de ajutoare temporare pentru pensionarii cu venituri mici şi copiii cu dizabilităţi. PSD şi UDMR au cerut pentru asta 1,1 miliarde de lei în plus. PNL şi USR au fost împotrivă.

"Banii aceştia nu există, în acest moment. Deci se adaugă la deficit. Ca atare nu susţinem amendamentul", a afirmat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

"Este un amendament populist, un amendament nesustenabil, nu aţi identificat sursa de finanţare", a spus Cezar Drăgoescu, deputat USR.

"A devenit o marotă, asta. Dom'le, de unde finanţăm? Care e sursa de finanţare, de unde bani? Discutăm de 1,1 miliarde. Vi se pare o sumă mare?", a declarat Daniel Zamfir, senator PSD.

Strategia AUR a blocat votul: prezenți în sală, dar fără opțiune exprimată

Amendamentul a primit 23 de voturi "pentru", 19 "contra" şi 9 abţineri. Dar surpriza a venit de la grupul AUR, care n-a votat, dar a rămas prezent în sală. În aceste condiţii, proiectul nu a obţinut majoritatea de jumătate plus unu din voturile celor prezenţi, pentru a putea fi adoptat.

"23 de voturi pentru sunt sub 26. N-a trecut!", a afirmat Bogdan Huţucă, preşedinte Comisia de Buget-Finanţe

"Prezent nu votez" nu există. Colegii de la AUR urmează să se exprime în oricare fel, dar nu prezent nu votez că nu există în procedura comisiilor, da?", a completat Daniel Zamfir.

"Nu poţi să iei dreptul unui parlamentar de a fi prezent şi de a nu vota", a afirmat Bogdan Huţucă, preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe.

"Se uită la noi o ţară întreagă, vede cum partide din aceeaşi coaliţie se ceartă pur şi simplu ca la uşa cortului pe chestiuni de semantică şi de limba română", a spus Adrian Câciu, deputat PSD.

Revoltaţi, parlamentarii PSD au părăsit şedinţa. Şi au condiţionat revenirea de reluarea votului.

AUR şi-a menţinut însă poziţia, odată cu reluarea şedinţei.

"Domnu' Peiu, asumaţi-vă, dom'le, ceva! Votaţi împotrivă sau abţineţi-vă!", a declarat Daniel Zamfir, senator PSD.

"Nu voi participa la un astfel de vot. E o aberaţie. Dar asta nu înseamnă că nu stau în sală să sancţionez o propunere absurdă", a declarat Petrişor Peiu, senator AUR.

"Voi sunteţi opoziţia sau noi suntem opoziţia? Lăsaţi-ne să fim opoziţie, să avem tactica noastră, modul nostru de a fi, modul nostru de a ne exprima", a spus Vasilică Potecă, senator AUR.

Al doilea vot a avut acelaşi rezultat. Amendamentul tot respinsa rămas.

"Nu aveam nicio aşteptare de la AUR. Nu am nicio aşteptare ca ei să contribuie vreodată, cândva, în istoria acestui parlament cu ceva în favoarea vreunei categorii sociale", a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

PSD amenință cu blocarea bugetului după eșecul amendamentului

Fără sprijinul AUR, social-democraţii au rămas în offside la dezbaterile din comisii. Iar PSD ameninţă acum că nu va vota bugetul ministerului de finanţe. Şi va bloca astfel adoptarea bugetului din 2026. O soluţie de compromis negociată în Coaliţie ar fi ca banii ceruţi de PSD pentru finanţarea pachetului social să fie oferiţi abia în luna septembrie, la rectificarea bugetară.

Blocajul din comisia de buget finanţe a dat peste cap şi dezbaterile care erau programate astăzi în plenul parlamentului. Teoretic, votul final pe buget ar trebui să aibă loc mâine.

