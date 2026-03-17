Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată

Aletta avea doar 29 de ani şi pentru ea viaţa abia începea. Era însărcinată şi avea să devină mamă. Doar că destinul avea alte planuri pentru ea. Tânăra a căzut victimă nevinovată unui accident în Cluj, când o maşină a fost ricoşată pe trotuar şi a zdrobit-o de un zid. A murit la scurt timp, după ce a ajuns la spital.

Din primele informaţii, şoferul unui Audi a încercat să schimbe banda, fără să se asigure şi a intrat într-un Peugeot, pe care l-a proiectat pe trotuar într-un grup de trei tinere. Două dintre ele au reuşit să se salveze în ultima clipă. Nu însă şi Aletta, care a fost zdrobită de zid. \A fost găsită în stop cardio-respirator şi i-au fost aplicate manevre de resuscitare. Ulterior a fost transportată la spital, unde s-a stins. Aletta era însărcinată. Tânăra lucra la o clinică de înfrumuseţare din Cluj.

„Cu inimile frânte anunțăm că draga noastră colegă, Aletta, a plecat dintre noi mult prea devreme, în urma unui tragic accident.

Aletta va rămâne în amintirea noastră prin zâmbetul ei cald, bunătatea și energia pe care o aducea în fiecare zi. A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă.

Ne vor lipsi râsetele și prezența ei. Gândurile noastre sunt alături de familia ei și de toți cei care au iubit-o. Nu te vom uita niciodată, Aletta”, a transmis clinica.

Ce spun poliţiştii

În data de 16 martie a.c., în jurul orei 16.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale.

La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

