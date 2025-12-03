Rubio a confirmat că Rusia cere retragerea Forțelor Ucrainene din restul Donbasului rămas necucerit

Într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a confirmat marţi că Rusia cere retragerea armatei ucrainene din teritoriile rămase neocupate în Donbas, aproximativ 50 km² în Lugansk și 5.000 km² în Donețk. Potrivit lui Rubio, SUA nu vor putea susține la nesfârșit actualul nivel de ajutor acordat Ucrainei.

"Acum se ceartă pe o zonă de aproximativ 30 până la 50 de kilometri (n.r. în Lugansk) și 20% din regiunea Donețk, care rămâne încă în joc. Ceea ce am încercat, și cred că am făcut unele progrese, este să vedem ce ar putea accepta Ucraina, în condițiile în care i se oferă garanții de securitate pentru viitor, astfel încât să nu mai fie invadată vreodată, și să aibă posibilitatea nu doar să își reconstruiască economia, ci să prospere ca stat. Teoretic, dacă lucrurile se fac corect, în 10 ani PIB-ul Ucrainei l-ar putea depăși pe cel al Rusiei. Asta încercăm să obținem: oprirea războiului. Să ne asigurăm că Ucraina nu va mai fi invadată sau atacată vreodată; protejarea suveranității și independenței pe termen lung, astfel încât să nu devină un stat-marionetă, ci să fie cu adevărat independentă; și relansarea economiei, pentru ca Ucraina să devină o poveste de succes economic" a declarat Marco Rubio într-un interviu acordat lui Sean Hannity de la Fox News.

"Întrebarea este ce poate accepta Ucraina, ținând cont de aceste realități, și ce este dispusă Rusia să accepte. La final, nu ține de noi. Nu este războiul nostru. Noi nu luptăm acolo; nu sunt soldați americani implicați. Se întâmplă pe un alt continent. Suntem implicați pentru că suntem singurii care putem face asta. Țările europene nu pot. Nicio altă țară din lume nu poate face asta. China nu poate. Singurul lider mondial care poate vorbi cu ambele părți și poate încheia o înțelegere, dacă aceasta e posibilă, este președintele Trump. Și a fost foarte răbdător. A dedicat mult timp acestui efort. Mulți dintre oamenii de top din administrația lui sunt implicați în acest proces.

Încercăm să vedem dacă putem reduce diferențele dintre cele două părți. Pentru asta, trebuie să vorbim cu ambele tabere. Există unii oameni iraționali implicați în această chestiune, oameni care cred că ar trebui să discutăm doar cu Ucraina și deloc cu Rusia. Dar nu poți încheia un război între Rusia și Ucraina fără să vorbești cu Rusia", a mai adăugat șeful Departamentului de Stat.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestuia, Statele Unite nu vor putea menține nivelul actual al ajutorului acordat Ucrainei pe termen nelimitat. "Unii dintre acești oameni au impresia că politica noastră ar trebui să fie finanțarea Ucrainei nelimitat, atât timp cât va dura războiul. Nu este realist. Nu reflectă realitatea. Și nu se va întâmpla. Spunem asta de mult timp: nu poți susține un astfel de nivel și o astfel de amploare. De asemenea, nu cred că este realist ca Rusia să continue acest război timp de patru sau cinci ani", a mai spus el.

Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-a încheiat, după aproape cinci ore, "fără niciun compromis". Potrivit Kremlinului, a fost discutată esența propunerii, nu aspecte specifice, și "nu suntem nici mai departe, nici mai aproape de o soluție".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰