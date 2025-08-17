Rubio respinge teoria că Zelenski vine cu liderii europeni în SUA ca să nu fie intimidat de Trump: "E stupid"

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a precizat că liderii europeni vor fi prezenți luni la întâlnirea din Biroul Oval nu pentru a preveni ca Volodimir Zelenski să fie "intimidat" să accepte un acord dezavantajos, ci pentru că au avut un rol esențial în negocierile de pace, relatează CNN, potrivit News.ro.

"Este o teorie stupidă a mass-media că ei vin aici mâine pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să accepte un acord nefavorabil. Lucrăm cu aceşti oameni de săptămâni întregi, săptămâni întregi la acest subiect. Vin aici mâine pentru că au ales să vină mâine. Noi i-am invitat să vină", a declarat Rubio la emisiunea "Face the Nation" de la CBS.

Rubio: E o teorie stupidă a mass-media

Rubio a temperat aşteptările privind un acord de pace iminent. "Nu spun că suntem pe punctul de a încheia un acord de pace. Dar spun că am observat mişcare, suficientă mişcare pentru a justifica o întâlnire de follow-up cu Zelenski şi europenii", a spus el.

Răspunzând referitor la întâlnirea din februarie din Biroul Oval, la care preşedintele american Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance l-au criticat pe Zelenski pentru lipsa de apreciere, Rubio a spus: "Ştiţi câte întrevederi am avut de atunci? Am avut o întâlnire cu Putin şi vreo douăsprezece cu Zelenski".

"Ei nu vin aici mâine pentru a-l proteja pe Zelenski de intimidări", a spus Rubio. "Vin aici mâine pentru că am colaborat cu europenii. Am discutat cu ei săptămâna trecută. Au avut loc întâlniri în Marea Britanie în weekendul precedent".

