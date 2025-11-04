Antena Meniu Search
Rusia a bombardat din nou Odesa. Rețeaua energetică a fost grav afectată

Rusia a bombardat în noaptea trecută mai multe obiective energetice din regiunea Odesa, printre care și o instalație aparținând companiei private DTEK. Potrivit operatorului, pagubele sunt considerabile, iar lucrările de reparație vor dura, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 12:38
"Inginerii noştri vor începe lucrările de reparaţii imediat după ce vor primi permisiunea din partea armatei şi a echipelor de salvare", arată un comunicat al DTEK, citat de Ukrainska Pravda.

Noul atac vine după ce şi în noaptea de 30 octombrie Rusia a atacat termocentralele DTEK din diferite regiuni ale Ucrainei, iar echipamentele au fost grav avariate.

De asemenea, operatorul UkrEnergo a anunţat marţi că perioada de aplicare a măsurilor de restricţionare a energiei electrice, care erau în vigoare în anumite regiuni, va fi prelungită din cauza situaţiei dificile din sistemul energetic. "Motivul aplicării restricţiilor - consecinţele atacurilor ruseşti cu rachete şi drone asupra sistemului energetic", se arată într-un comunicat.

