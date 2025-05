Bombardamentul a început aproape de miezul nopţii. Drone şi rachete au căzut ore în şir. Atacul distrugător s-a încheiat la cinci dimineaţa. Zeci de blocuri, case şi maşini au fost cuprinse de flăcări.

"M-a sunat vecinul şi mi-a spus: Nataşa, apartamentul tău nu mai există. Aşa cum vedeţi, totul a fost distrus, totul a fost spart", a povestit un martor.

Rusia a bombardat Ucraina cu 250 de drone şi 14 rachete

În Kievul cuprins de flăcări, localnicii au alergat să se adăpostească în staţiile de metrou ,în timp ce exploziile răsunau din cinci în cinci minute. Cei cu pregătire medicală au sărit imediat să dea o mână de ajutor.

"Mi-am luat imediat rucsacul, am aruncat câteva măști de respirat și mănuși în el. Și apoi, undeva pe fereastră, am văzut flăcări. Am fugit afară și am văzut ce se întâmpla acolo. Toţi locatarii erau adunaţi la intrare şi era mult fum la etajul cinci", a povestit Vladislav, medic.

Rusia a bombardat Kievul la câteva ore după începerea celui mai mare schimb de prizonieri din acest război. 1.000 de soldaţi ucraineni vor fi eliberaţi în schimbul a 1.000 de militari ruşi. Până acum, aproape 700 de combatanţi din fiecare tabără au ajuns acasă.

