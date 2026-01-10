Noapte de foc în Ucraina: Două persoane ucise şi alte 15 rănite, după un atac cu drone ruseşti

Atacurile rusești din Ucraina au ucis doi civili și au rănit cel puțin alți 15 în ultima zi, au raportat autoritățile sâmbătă dimineața. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au interceptat 94 din cele 121 de drone lansate de Rusia peste noapte, scrie The Kyiv Independent. Rusia a lansat, de asemenea, o rachetă balistică din regiunea Kursk.

În regiunea Dnipropetrovsk, guvernatorul Oleksandr Hanzha a raportat că un atac cu drone în timpul nopții a rănit trei persoane și a provocat întreruperi de curent, potrivit Mediafax, care citează The Kyiv Independent.

DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat că 100.000 de familii au rămas fără energie electrică după atac.

Atacul de peste noapte urmează unui atac cu drone din timpul zilei de vineri, în care a murit un bărbat de 43 de ani, potrivit lui Hanzha.

În regiunea Donetsk, atacurile rusești au ucis un civil și au rănit alți doi, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

Rusia a bombardat zone populate de cel puțin 743 de ori în regiunea Zaporizhzhia în ultima zi, potrivit guvernatorului regiunii, Ivan Fedorov. Trei persoane au fost rănite.

În Harkov, bombardamentele rusești au rănit o femeie în vârstă de 56 de ani. Infrastructura civilă a fost avariată în întreaga regiune.

Bombardamentele rusești au avariat clădiri rezidențiale, o parcare și o conductă de gaz în regiunea Herson, unde șase persoane au fost rănite.

În regiunea Sumy, Rusia a bombardat 12 zone populate în ultima zi, avariind locuințe și firme, potrivit autorităților regionale. Nu au fost raportate victime.

