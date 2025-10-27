Ucrainenii au lovit un baraj din Belgorod pentru a opri avansul ruşilor în Harkov: "Tranșee rusești, inundate"

Armata ucraineană a lovit în mod repetat, în weekend, barajul unui lac de acumulare din regiunea Belgorod, Rusia. Duminică dimineața, barajul a început să elibereze o cantitate masivă de apă, potrivit imaginilor postate pe Telegram. Conform publicației Ukrainska Pravda, trupele ruse au reușit recent să traverseze râul Siverski Doneț, în zona orașului Vovceansk (din regiunea Harkov), iar inundațiile provocate de avarierea barajului ar fi blocat înaintarea acestor unități rusești.

Captură de ecran dintr-un videoclip publicat de canale ucrainene de pe Telegram, care ar arăta eliberarea apei din barajul de la Belgorod, 26 octombrie 2025 - Telegram

Comandantul Forțelor de Drone din armata ucraineană, Robert "Madjar" Brovdi, a confirmat cu sarcasm că trupele sale au lovit barajul din Belgorod, iar în urma atacului, nivelul apei a scăzut cu aproximativ 100 de centimetri, relatează Ukrainska Pravda.

Ce este lacul de acumulare Belgorod

Lacul de acumulare Belgorod este situat pe râul Siverski Doneț, în regiunea Belgorod din Rusia, în raioanele Belgorod și Șebekino. Barajul se află în apropierea satului Bezliudovka, din raionul Șebekino. "Barajul din Belgorod a crăpat azi. Din momentul loviturii magice, nivelul apei a scăzut cu 100 cm. Operațiunea a primit numele: "Barajule, ține-te bine, dacă poți!", dar... barajul e cam avariat", a comentat ironic pe Facebook Brovdi.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Veaceslav Gladkov, a declarat sâmbătă, 25 octombrie, că "în urma unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei, barajul lacului de acumulare din Belgorod a fost avariat". Armata ucraineană a anunțat duminică, 26 octombrie, că după lovitura asupra barajului, acesta a început să cedeze, iar unitățile ruse care au traversat râul Siverski Doneț în zona Vovceansk au fost efectiv izolate de principalele forțe.

Amenințare majoră pentru logistica armatei ruse în Harkov

Unii analiști OSINT susțin că inundațiile provocate în aval pe râul Siverski Doneț ar reprezenta o amenințare majoră pentru logistica armatei ruse în apropiere de orașul Vovceansk, unde trupele ruse au avansat recent.

Corpul 16 de Armată al Ucrainei a transmis duminică că rușii au obținut unele succese locale în zona Vovceansk, dar cu pierderi semnificative. "În prezent, situația nu mai este în favoarea rușilor. După lovitura asupra barajului din Belgorod, acesta a început să curgă. Presa rusă relatează că nivelul apei din lac a scăzut cu un metru într-o singură zi. Cum se spune, necazurile au început, mai exact, apa a început să curgă în Siverski Doneț. Se pare că unele tranșee rusești au fost deja inundate. Dar cel mai important este că logistica inamicului a fost grav afectată. Au căzut și frunzele. Așa că unitățile care au reușit să traverseze Siverski Doneț au fost practic izolate de forțele principale. Ne așteptăm ca "rezerva de prizonieri" pentru schimburi să se îmbogățească", se arată în comunicatul armatei, citat de Ukrainska Pravda.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, guvernatorul Gladkov a avertizat că atacurile repetate asupra barajului ar putea duce la inundații și a recomandat locuitorilor din două așezări de graniță, Șebekino și Bezliudovka, să se mute temporar în centre de cazare special amenajate. "Există riscul ca inamicul să încerce din nou să lovească și să distrugă barajul. Dacă se întâmplă asta, există pericol de inundații în valea râului, pe partea regiunii Harkov și în mai multe străzi din localitățile noastre, unde trăiesc aproximativ 1.000 de locuitori", a scris Gladkov.

Regiunea rusă Belgorod se învecinează cu estul regiunii Harkov din Ucraina și a fost în mod constant ținta atacurilor lansate de forțele ucrainene de la începutul războiului în 2022, amintește Reuters. Ucraina a lansat în ultimele săptămâni o amplă campanie de atacuri asupra infrastructurii energetice din Rusia, care ar fi dus la oprirea temporară a până la o cincime din capacitatea de rafinare a țării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

