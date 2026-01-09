Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă hipersonică Oreşnik joi noaptea, o utilizare rară a uneia dintre cele mai avansate arme ale sale în timpul celui mai recent atac care a vizat țara pe fondul temperaturilor geroase.

"Forțele Armate Ruse au lansat un atac masiv cu arme terestre și maritime de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune, inclusiv sistemul mobil de rachete terestre cu rază medie de acțiune Oreşnik", a declarat Ministerul Apărării rus într-un comunicat vineri.

Forţele armate ruse au lansat o "lovitură masivă cu arme de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune, în special cu complexul mobil de rachete terestre cu rază medie de acţiune Oreşnik", precum şi drone, conform comunicatului citat. Potrivit ministerului, a fost lovită "infrastructura vitală de pe teritoriul Ucrainei" atât cu rachete de rază medie şi lungă de pe platforme terestre şi maritime, cât şi cu drone de asalt, care şi-ar fi atins ţintele.

Aceste lovituri, al căror număr nu a fost precizat, au intervenit "ca răspuns la atentatul terorist efectuat de regimul de la Kiev" asupra unei reşedinţe a lui Vladimir Putin la sfârşitul lunii decembrie. Ucraina a calificat această acuzaţie a Moscovei drept "minciună", iar serviciile secrete din SUA și Europa susţin că atacul nu a avut loc.

Potrivit ministerului, atacurile au lovit instalaţii de fabricare a dronelor de tipul celor utilizate în (presupusul) atac ucrainean, precum şi infrastructuri energetice, fără a specifica care dintre acestea. Atât autorităţile, cât şi armata ucraineană au sugerat că armata rusă ar fi putut folosi Oreşnik pentru a lovi obiective energetice în regiunea vestică Liov (Lviv), la graniţa cu Polonia.

Ucraina a negat că ar fi lansat un atac asupra reşedinţei lui Putin din regiunea Novgorod şi acuză Moscova că foloseşte această afirmaţie falsă pentru a justifica atacurile asupra clădirilor guvernamentale din Kiev.

De altfel, atacul a fost pus la îndoială de însuşi preşedintele american Donald Trump, iar serviciile secrete americane au concluzionat că Ucraina nu a atacat reşedinţa lui Putin, aşa cum încercase să acrediteze Kremlinul pentru a deraia negocierile destinate să pună capăt războiului, desfăşurate sub egida SUA, notează Unian.

Bombardamentele masive ale Rusiei de noaptea trecută au făcut cel puţin patru morţi la Kiev şi zeci de răniţi. Ucraina exprimase temeri că Rusia ar putea folosi din nou racheta Oreşnik, care, potrivit preşedintelui rus, poate atinge viteze de Mach 10, adică peste 12.000 km/h.

Racheta Oreşnik, capabilă să lovească ţinte aflate la mii de kilometri distanţă cu focoase nucleare, a fost utilizată pentru prima dată cu încărcătură convenţională în noiembrie 2024 împotriva oraşului Dnipro (centrul-estul Ucrainei). Putin a afirmat că sistemele occidentale de apărare antiaeriană sunt incapabile să intercepteze Oreşnik, care înseamnă "alun" în limba rusă. El a mai spus că această rachetă ar putea lovi ţinte chiar şi în Europa de Vest.

Sisteme de rachete Oreşnik au fost desfăşurate la mijlocul lunii decembrie în Belarus, ţară aliată cu Rusia, aşa cum anunţase la momentul respectiv preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko.

Ce este racheta Oreşnik

Oreşnik este una dintre cele mai noi arme ale Rusiei, cu o viteză de până la 10 ori mai mare decât cea a sunetului, cu o rază de acțiune care îi permite să ajungă în toată Europa, a declarat șeful forțelor de rachete ale Rusiei.

Racheta poate conține mai multe focoase și poate transporta sarcini utile convenționale sau nucleare. Moscova a folosit-o pentru prima dată în noiembrie 2024, lovind orașul ucrainean Dnipro, chiar dacă arma nu era complet dezvoltată la acea vreme.

Sistemul de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune "Oreșnik", capabil să transporte focoase nucleare, ar putea, teoretic, să lovească ţinte aflate la mii de kilometri distanţă, cu o marjă de eroare de doar câţiva zeci de metri.

Potrivit ruşilor, timpul de zbor al rachetei Oreșnik de la poligonul Kapustin Iar (regiunea Astrahan) până la sediul NATO din Bruxelles este de 17 minute, până la baza aeriană Ramstein din Germania - 15 minute, iar până la baza antirachetă din Redzikowo (Polonia) - 11 minute.

Racheta "se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră de-a lungul unei traiectorii balistice", se arată într-un comunicat al Comandamentului Aerian "Vest" al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

O viteză de 13.000 de kilometri pe oră este de aproximativ 10 ori mai mare decât viteza sunetului.

Rusia: "Ţinte legitime"

Atacurile au loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene desfășurate în Ucraina ca parte a oricărui viitor acord de pace vor fi considerate "ținte legitime", precum și după ce Statele Unite au confiscat miercuri un petrolier sub pavilion rusesc.

Autoritățile din orașul Lviv, din vestul Ucrainei, au raportat mai multe explozii și un atac cu rachetă balistică asupra unei instalații de infrastructură critică.

