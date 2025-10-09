Rusia a distrus 60% din producția de gaze naturale a Ucrainei chiar înainte de iarnă. Zelenski cere ajutor

Recentele atacuri aeriene rusești au distrus aproximativ 60% din producția internă de gaze naturale a Ucrainei. Înainte de război, Ucraina își putea asigura intern necesarul de gaze. Acum, însă, această capacitate este grav afectată, relatează Bloomberg. Țara este forțată să importe gaze pentru a putea trece iarna. Potrivit unor estimări va trebui să cumpere 4,4 miliarde de metri cubi de gaz până la finalul lunii martie, ceea ce înseamnă aproape 20% din consumul anual. Costul acestor importuri este de aproximativ 1,9 miliarde de euro. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că vrea "să semene haos".

Ucraina riscă o criză energetică majoră în iarna 2025-2026, din cauza atacurilor rusești care vizează direct infrastructura de producție a gazelor. Fără ajutor internațional rapid, atât financiar, cât și tehnic, milioane de ucraineni pot rămâne fără căldură în cele mai reci luni ale anului, relatează Bloomberg.

Aproximativ 60% din capacitatea de producție de gaze a Ucrainei a fost distrusă pe 3 octombrie 2025, în urma unui atac masiv rusesc asupra regiunilor Harkov și Poltava. Dacă în iernile trecute Ucraina a supraviețuit cu generatoare și alte măsuri de sprijin, există îngrijorări tot mai mari că daunele recente nu vor putea fi reparate înainte de finalul iernii. Nota de plată pentru reparațiile de urgență ale infrastructurii este estimată la 758 de milioane de euro.

Rusia a lăsat Ucraina fără mai bine de jumătate din producția internă de gaze naturale

Ucraina estimează că va trebui să cumpere aproximativ 4,4 miliarde de metri cubi de gaze până la sfârșitul lunii martie, la un cost de aproape 2 miliarde de euro, pentru a acoperi nevoile energetice ale populației. În urma atacurilor, Kievul a transmis partenerilor din G7 solicitări urgente pentru echipamente necesare reparării infrastructurii energetice, precum și pentru sprijin financiar.

Dacă atacurile continuă, Ucraina estimează că va trebui să importe aproape 20% din consumul său anual de gaze. Până acum, în 2025, Ucraina a cumpărat deja 4,58 miliarde de metri cubi de gaze, dintre care 3,67 miliarde după sfârșitul sezonului rece. Estimările anterioare ale Kievului indicau o nevoie totală de import de 5,8 miliarde de metri cubi până la sfârșitul anului, însă cantitatea ar putea crește din cauza atacurilor recente.

Ministrul Energiei, Svitlana Grînciuk, a explicat marți că necesarul exact de gaz va depinde de rapiditatea reparațiilor și de amploarea viitoarelor atacuri aeriene. Naftogaz, compania națională de energie a Ucrainei, a refuzat să comenteze oficial, dar directorul general Sergii Koreţkîi a declarat pe LinkedIn că a avut o întâlnire productivă cu reprezentanții G7 și a discutat și cu FMI și alți parteneri internaționali. "Partenerii noștri înțeleg pe deplin complexitatea situației", a scris el.

Un risc major pentru Kiev este agravarea situației, pe măsură ce atât Ucraina, cât și Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice reciproce. Ucraina a atacat rafinăriile rusești pentru a reduce veniturile Moscovei din exporturile de energie, care finanțează războiul iar Rusia și-a intensificat atacurile ca răspuns şi după ce Ucraina a oprit tranzitul gazului rusesc către UE la începutul anului.

Ucraina caută fonduri și pentru interceptoare de drone și rachete cu rază mai lungă de acțiune, iar luni Zelenski a cerut din nou sprijin financiar pentru achiziția unui nou lot de arme americane. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană analizează acordarea de ajutor suplimentar pentru sectorul energetic ucrainean. Naftogaz a primit deja un împrumut de 500 de milioane de euro de la BERD în august, urmat de un altul de 300 de milioane de euro de la BEI, la începutul lunii octombrie.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea "să semene haos" în Ucraina

"Obiectivul Rusiei este de a semăna haos, de a face presiune psihologică asupra oamenilor, lovind infrastructurile energetice şi feroviare", a denunţat miercuri Zelenski la o întâlnire cu presa. El a denunţat de asemenea "o puternică presiune a atacurilor ruse" asupra sectorului gazier ucrainean, ceea ce ar putea forţa Kievul să-şi majoreze importurile.

În schimb, Zelenski a declarat că vede "rezultate pozitive" ale campaniei ucrainene de lovituri asupra rafinăriilor ruse, care au provocat o majorare a preţurilor la carburant în Rusia începând din această vară. Recent, Ucraina a lovit de asemenea o centrală electrică în regiunea rusă frontalieră Belgorod, provocând întreruperi de curent. "În ceea ce priveşte loviturile noastre în adâncul Rusiei (...), sunt rezultate pozitive", a salutat Zelenski, vorbind despre "penurii de carburant la nivelul de 20% din nevoile" Rusiei.

Pe front, preşedintele ucrainean a salutat din nou contraofensiva întreprinsă de forţele sale ca ripostă la o străpungere vara aceasta de către armata rusă a frontului lângă Dobropillia, estimând că această operaţiune "a făcut să eşueze campania de vară a ruşilor".

Atacuri ruse au provocat întreruperi de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei la sfârşitul săptămânii trecute şi au lovit două locomotive într-o gară din nordul ţării, făcând mai mulţi morţi. La rândul său, Rusia s-a confruntat luni şi marţi cu două atacuri cu drone, fiecare dintre care a implicat peste 200 de drone, ceea ce face din acestea cele mai masive atacuri ucrainene după 2022.

