Rusia a exersat folosirea armelor nucleare tactice, în caz de război cu o putere mondială. În ce condiții ar recurge la arsenal - FT

Forţele lui Vladimir Putin au exersat folosirea armelor nucleare tactice într-o fază incipientă a unui conflict cu o mare putere mondială, potrivit unor scurgeri de informaţii provenind din dosare militare ruseşti care cuprind inclusiv scenarii de antrenament pentru eventualitatea unei invazii a Chinei în Federaţia Rusă, relatează miercuri Financial Times (FT).

Documentele clasificate, consultate de Financial Times, descriu un prag pentru utilizarea armelor nucleare tactice, care este mai jos decât a recunoscut vreodată Rusia în mod public, potrivit experţilor care au analizat şi verificat documentele.

Criteriile pentru un potenţial răspuns nuclear variază de la o incursiune inamică pe teritoriul rusesc până la factori declanşatori mai specifici, cum ar fi distrugerea a 20% din submarinele cu rachete balistice strategice ale Rusiei.

Este vorba despre 29 de dosare militare ruseşti secrete, întocmite între 2008 şi 2014, în care sunt incluse scenarii pentru jocuri de război şi prezentări pentru ofiţerii navali, care discută despre principiile de operare pentru utilizarea armelor nucleare. Deşi dosarele datează de acum 10 ani şi mai mult, experţii susţin că acestea rămân relevante pentru doctrina militară rusă actuală. Potrivit News.ro, documentele au fost prezentate FT de către surse occidentale.

Teama de China

Planurile defensive expun suspiciuni adânc înrădăcinate faţă de China, care persistă în rândul elitei de securitate a Moscovei, chiar dacă între timp Putin a început să lucreze la o alianţă cu Beijingul, care a inclus încă din 2001 un acord de neaplicare a principiului primului atac nuclear.

"Este pentru prima dată când vedem astfel de documente raportate în domeniul public", a declarat Alexander Gabuev, director al Centrului Carnegie Rusia Eurasia din Berlin. "Ele arată că pragul operaţional pentru utilizarea armelor nucleare este destul de jos, dacă rezultatul dorit nu poate fi obţinut prin mijloace convenţionale", arată analistul.

Armele nucleare tactice ale Rusiei, care pot fi lansate cu rachete de pe uscat, de pe mare sau din avioane, sunt concepute pentru o utilizare limitată pe câmpul de luptă în Europa şi Asia, spre deosebire de armele "strategice" mai mari, destinate să vizeze SUA. Ogivele tactice moderne pot totuşi să elibereze mult mai multă energie decât armele lansate asupra oraşelor Nagasaki şi Hiroshima în 1945.

În anii care au trecut de atunci, Rusia şi China şi-au aprofundat parteneriatul, în special de când Xi Jinping a preluat puterea la Beijing în 2012. Războiul din Ucraina a cimentat statutul Rusiei de partener junior în relaţia lor, China aruncând Moscovei un colac de salvare economic vital pentru a ajuta la evitarea sancţiunilor occidentale. Cu toate acestea, chiar şi în timp ce ţările au devenit mai apropiate, materialele de antrenament arată că Districtul militar de Est al Rusiei repeta mai multe scenarii care descriu o invazie chineză.

Ce exerciții de antrenament a imaginat Rusia

Exerciţiile oferă o perspectivă rară asupra modului în care Rusia îşi vede arsenalul nuclear ca pe o piatră de temelie a politicii sale de apărare - şi a modului în care îşi antrenează forţele pentru a fi capabile să efectueze un prim atac nuclear în anumite condiţii pe câmpul de luptă, notează FT.

Un exerciţiu care prezintă un atac ipotetic al Chinei notează că Rusia, supranumită "Federaţia Nordului" în scenariul jocului de război, ar putea răspunde cu un atac nuclear tactic pentru a opri "Sudul" să avanseze cu un al doilea val de forţe invadatoare. "Ordinul a fost dat de comandantul-şef (...) de a folosi arme nucleare (...) în cazul în care inamicul desfăşoară unităţi de al doilea eşalon şi Sudul ameninţă să atace mai departe în direcţia atacului principal", se arată în document.

Ministerul de Externe al Chinei a negat că ar exista motive de suspiciune. "Tratatul de bună vecinătate, prietenie şi cooperare între China şi Rusia a stabilit în mod legal conceptul de prietenie eternă şi de neamestec între cele două ţări", a declarat un purtător de cuvânt. "Teoria ameninţării nu are nicio aplicabilitate în China şi Rusia", a comentat MAE de la Beijing.

Kremlinul nu a răspuns la o solicitare de comentarii, precizează FT.

Când ar recurge Rusia la arme nucleare tactice

O prezentare separată de instruire pentru ofiţerii forţelor navale, fără legătură cu jocurile de război referitoare China, prezintă criterii mai largi pentru un potenţial atac nuclear, inclusiv o debarcare a inamicului pe teritoriul rusesc, înfrângerea unităţilor responsabile de securizarea zonelor de frontieră sau un atac iminent al inamicului folosind arme convenţionale.

Documentele rezumă pragul de la care pot fi folosite armele nucleare ca fiind o combinaţie de factori în care pierderile suferite de forţele ruseşti "ar duce irevocabil la eşecul acestora de a opri o agresiune inamică majoră", o "situaţie critică pentru securitatea statului rus".

Alte condiţii potenţiale includ distrugerea a 20% din submarinele strategice cu rachete balistice ale Rusiei, a 30% din submarinele sale de atac cu propulsie nucleară, a trei sau mai multe crucişătoare, a trei aerodromuri sau o lovitură simultană asupra centrelor de comandă principale şi de rezervă de pe coastă.

De asemenea, se preconizează că armata rusă va putea utiliza armele nucleare tactice pentru o gamă largă de obiective, inclusiv pentru "a împiedica statele să folosească agresiunea (...) sau să escaladeze conflictele militare", pentru "a opri agresiunea", pentru a ajuta forţele ruseşti să nu piardă bătălii sau teritorii şi pentru a face ca marina rusă să fie "mai eficientă".

Putin a declarat în iunie anul trecut că are un sentiment "negativ" în legătură cu utilizarea loviturilor nucleare tactice, dar apoi s-a lăudat că Rusia are un arsenal non-strategic mai mare decât ţările NATO. SUA estimează că Rusia are cel puţin 2.000 de astfel de arme.

Putin a declarat anul trecut că doctrina nucleară rusă permitea două praguri posibile pentru utilizarea armelor nucleare: represalii la un prim atac nuclear al unui inamic şi dacă "însăşi existenţa Rusiei ca stat este ameninţată chiar dacă sunt folosite arme convenţionale".

Escaladare pentru a dezescalada

În timp ce preşedintele Rusiei este singurul care are autoritatea de a lansa un prim atac nuclear, pragul scăzut pentru utilizarea nucleară tactică stabilit în documente este conform cu o doctrină pe care unii observatori occidentali o numesc "escaladarea pentru a dezescalada". Conform acestei strategii, o armă tactică ar putea fi folosită pentru a încerca evitarea implicării într-un război de amploare, în special unul în care ar putea interveni SUA.

Folosind ceea ce se numeşte "inducerea fricii", Moscova ar încerca să pună capăt conflictului în propriile condiţii, şocând adversarul prin utilizarea timpurie a unei arme nucleare de mici dimensiuni sau asigurându-şi încheierea unei înţelegeri prin ameninţarea de a face acest lucru.

Un expert citat de FT spune că Rusia ar avea probabil un prag mai ridicat pentru a folosi arme nucleare tactice împotriva Ucrainei, care nu are propria capacitate nucleară sau capacitatea de a lansa o invazie terestră de aceeaşi amploare, decât împotriva Chinei sau a SUA.

