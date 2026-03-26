Rusia a trimis Iranului drone de atac îmbunătățite. Ce arme a refuzat, totuși, Putin să le dea

Soldați dintr-o unitate de drone FPV a Corpului 11 de armată, parte din Grupul de Nord al Forțelor Armate ale Rusiei - Profimedia

Rusia este aproape de finalizarea unui transport etapizat de drone, medicamente și alimente către Iran, potrivit unor rapoarte ale serviciilor de informații occidentale, care detaliază eforturile Moscovei de a-și sprijini aliatul aflat sub presiune, scrie Financial Times.

Potrivit a doi oficiali informați cu privire la aceste date, oficiali de rang înalt din Iran și Rusia au început discuții secrete privind livrarea de drone la doar câteva zile după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Teheranului.

Procesul de livrare a fost demarat la începutul lunii martie și ar urma să fie finalizat până la sfârșitul acesteia.

Sprijin militar și informațional pentru Iran

Moscova are relații strânse cu Teheranul și i-a oferit deja sprijin esențial, inclusiv imagini din satelit, date de țintire și informații militare, potrivit unor surse apropiate situației, citate de FT.

Livrările de armament, precum dronele, ar reprezenta prima dovadă că Rusia este dispusă să ofere sprijin letal Iranului de la începutul conflictului.

Întrebat despre aceste informații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: "Există foarte multe informații false în circulație în acest moment. Un lucru este adevărat, continuăm dialogul cu conducerea iraniană."

Un oficial occidental de rang înalt a transmis că Rusia intervine nu doar pentru a susține capacitățile militare ale Iranului, ci și pentru a contribui la stabilitatea politică a regimului de la Teheran.

În mod oficial, Moscova a subliniat că oferă ajutor umanitar de la începutul conflictului. Săptămâna trecută, Rusia a anunțat că a trimis peste 13 tone de medicamente în Iran, prin Azerbaidjan, și intenționează să continue livrările.

Iranul vrea drone mai performante

Iranul a făcut din utilizarea dronelor de atac un element central al strategiei sale militare în războiul din Orientul Mijlociu. De la izbucnirea conflictului, a lansat peste 3.000 de astfel de drone, pe care le poate produce la costuri reduse.

La rândul său, Rusia produce din 2023 drone de atac bazate pe modele iraniene, folosite în războiul din Ucraina, pe care le-a modificat pentru a evita sistemele de apărare aeriană și pentru a transporta încărcături mai mari.

Antonio Giustozzi, cercetător la Royal United Services Institute, a declarat despre Iran: "Nu au nevoie de mai multe drone. Au nevoie de drone mai bune. Sunt interesați de capabilități mai avansate."

Acesta a precizat că a aflat, din surse din cadrul Gărzii Revoluționare iraniene, că discuțiile privind livrările de drone au început imediat după atacurile SUA și Israel asupra Iranului.

Un alt oficial din domeniul securității a declarat că nu a fost stabilită cu exactitate tipul de drone pe care Rusia ar fi acceptat să le trimită în această lună.

Acesta a adăugat că Moscova ar putea livra modele precum Geran-2, bazate pe dronele iraniene Shahed-136, informează FT.

Între timp, Israelul ar fi vizat săptămâna trecută o rută importantă de transfer militar între Rusia și Iran, pe Marea Caspică.

Posibile îmbunătățiri tehnologice pentru Iran şi un acord secret cu Moscova

Nicole Grajewski, profesor la Sciences Po din Paris, specializată în relația Rusia-Iran, a declarat că Teheranul ar putea dori să analizeze aceste drone pentru a-și îmbunătăți propriile sisteme.

Aceasta a explicat că tehnologia rusă ar putea crește eficiența atacurilor cu drone ale Iranului, mai ales dacă nu există timp pentru integrarea completă în sistemele interne.

"Rușii au îmbunătățit semnificativ dronele Shahed, inclusiv motoarele, sistemele de navigație și capacitățile de anti-bruiaj. Aceste sisteme sunt deja mai avansate decât cele produse în Iran", a declarat Nicole Grajewski.

Teheranul a cerut Rusiei capacități mai avansate de apărare aeriană, dar Vladimir Putin a refuzat să trimită sisteme antiaeriene S-400, printre cele mai avansate ale Moscovei, pentru a nu tensiona relațiile cu Donald Trump și Casa Albă.

În plus, armata iraniană ar avea nevoie de antrenament și instruire pentru a utiliza sistemele S-400, ceea ce înseamnă că echipajele rusești ar viza, de fapt, avioane americane în condiții de luptă, au explicat sursele citate.

În februarie, FT a relatat că Iranul a încheiat un acord secret cu Rusia pentru a primi 500 de lansatoare portabile Verba și 2.500 de rachete 9M336, pe parcursul a trei ani, în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro. Sunt rachete care pot fi lansate de pe umăr de către soldați și pot doborî avioane, drone sau rachete care zboară la joasă altitudine.

Denisa Gheorghe

