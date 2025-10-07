Rușii anunță că ucrainenii au atacat pentru prima dată un oraș siberian. Potrivit acestora, o rafinărie din orașul Tyumen a fost vizată de dronele lansate de ucraineni. Ținta se află la peste 1.800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Autoritățile ruse au anunțat un atac cu drone asupra unei unități industriale din orașul Tyumen, situat în vestul Siberiei. Incidentul reprezintă primul atac raportat în regiune de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Potrivit unei declarații publicate pe canalul oficial Telegram, trei drone au fost "detectate și neutralizate" pe terenul unei companii din districtul Antipino, în estul orașului. Autoritățile nu au indicat originea dronelor, iar Ucraina nu a revendicat atacul, potrivit Le Figaro, conform Mediafax.

Rușii susțin că ținta a fost o rafinărie de petrol din zonă. Autoritățile au transmis că serviciile de urgență au intervenit rapid și au împiedicat "explozia" dronelor, însă publicația regională MegaTyumen, citând un martor, a relatat că o structură de răcire a rafinăriei a fost avariată.

Regiunea Tyumen este una dintre cele mai importante zone petroliere ale Rusiei, iar un atac de acest tip marchează o extindere semnificativă a razei operaționale a dronelor utilizate împotriva infrastructurii energetice ruse.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol și bazelor aeriene din interiorul Rusiei, ca răspuns la bombardamentele masive lansate de Moscova asupra teritoriului ucrainean.

