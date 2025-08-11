Rusia spune că şi-a dezvoltat în continuare rachetele nucleare, chiar şi în timpul moratoriului

Potrivit presei ruse, Rusia a menținut activitățile de dezvoltare pentru rachetele cu rază medie și scurtă de acțiune chiar și în perioada moratoriului privind instalarea lor, iar în prezent dispune de un arsenal semnificativ de astfel de arme, a declarat vice-ministrul de externe Serghei Riabkov, informează Reuters.

"Când a fost anunțat moratoriul, am spus clar că se aplică doar desfășurării și nu a fost menționată nicio oprire a activităților de cercetare și dezvoltare. (...) Astfel, această perioadă a fost folosită pentru a dezvolta sistemele potrivite și pentru a construi un arsenal destul de substanțial în acest domeniu. Din câte înțeleg, acum îl deținem", a declarat Riabkov, citat de agenția RIA, într-un interviu pentru postul de stat Rossiya-1, conform Reuters.

La începutul acestei luni, Rusia a anunțat ridicarea moratoriului unilateral privind desfășurarea rachetelor cu rază intermediară, motivând că decizia a fost o reacție forțată la acțiunile Statelor Unite și ale aliaților săi.

Tratatul privind rachetele cu rază scurtă și intermediară, semnat în 1987 de Uniunea Sovietică și Statele Unite, a fost inițial considerat un pas spre reducerea tensiunilor între cele două superputeri, însă a început să se destrame odată cu deteriorarea relațiilor dintre ele.

Statele Unite s-au retras din tratat în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, invocând presupuse încălcări pe care Rusia le-a negat.

