Rusia îl laudă pe Donald Trump: Face totul pentru a opri războaiele pe baza intereselor Americii

Abordarea preşedintelui american Donald Trump în ceea ce priveşte diplomaţia este "destul de cinică", dar într-un sens pozitiv, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Într-un interviu pentru publicaţia rusă "Argumentî i Faktî", Peskov a comparat poziţia lui Trump cu cea a ţărilor europene care, a spus el, fac tot posibilul pentru a împiedica o soluţionare paşnică a războiului din Ucraina.

"În schimb, Trump este mult mai constructiv. Este, în sensul bun al termenului, destul de cinic. Pe ideea: 'De ce să lupţi, dacă poţi face comerţ?'. Şi pe baza acestor interese ale Americii, face totul pentru a opri războaiele", a spus Peskov, conform Reuters.

El a adăugat că Rusia ar prefera să rezolve conflictul din Ucraina pe cale diplomatică, mai degrabă decât prin mijloace militare. "Iar dacă Trump ne poate ajuta să punem la dispoziţie aceste mijloace politice şi diplomatice, atunci interesele noastre coincid aici, iar acest lucru poate şi ar trebui să fie binevenit", a adăugat purtătorul de cuvânt.

În ultimele luni, Trump a oscilat între declaraţii încrezătoare conform cărora preşedintele rus Vladimir Putin doreşte să pună capăt războiului şi critici dure la adresa omologului său cu privire la bombardarea continuă a oraşelor ucrainene.

Abordarea constantă a Moscovei a fost să-l flateze pe Trump şi să-i laude eforturile de pace, acuzând în acelaşi timp guvernele europene că încearcă să torpileze procesul.

Trump şi Putin au avut un summit în Alaska acum trei săptămâni, iar Peskov a spus că nu are nicio îndoială că o continuare ar putea fi organizată foarte rapid dacă ei ar considera necesar acest lucru. Contacte de lucru au avut loc tot timpul, a spus el.

