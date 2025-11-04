Rusia şi China îşi unesc forţele pentru a contracara sancţiunile internaţionale

Rusia și China au anunțat că vor coopera în vederea contracarării sancțiunilor internaționale reafirmând parteneriatul strategic dintre cele două state în contextul instabil internațional.

Într-un comunicat emis de Ministerul de Externe de la Beijing, sancțiunile internaționale au fost denunțate și calificate drept „ilegale”. "Ambele părți vor depune toate eforturile necesare pentru a oferi asistență reciprocă și cooperare în combaterea măsurilor coercitive unilaterale. Orice măsuri coercitive unilaterale luate de orice țară sau grup de țări care ocolesc rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU sunt ilegale", se arată în comunicatul emis după întâlnirea dintre premierul rus, Mihail Mișuștin și omologul său chinez, Li Qiang, citat de Reuters şi Mediafax.

Vizita premierului rus Mihail Mișustin survine într-un moment în care Rusia încearcă să diminueze efectele sancțiunilor occidentale ca răspuns pentru invazia Ucrainei. Oficialul rus s-a întâlnit și cu președintele chinez, Xi Jinping.

Potrivit presei locale, președintele chinez i-ar fi comunicat premierului rus: "Relațiile China-Rusia au menținut cursul către o dezvoltare de nivel superior și de calitate superioară, avansând constant în ciuda unui mediu extern turbulent".

Articolul continuă după reclamă

Printre domeniile de colaborare menționate se numără energia, agricultura, economia digitală, dezvoltarea verde și industria aerospațială.

Înainte de începerea Războiului din Ucraina, Rusia și China au semnat un parteneriat „fără limite” care reprezintă baza relațiilor bilaterale. Cu toate acestea, comerțul bilateral a înregistrat o ușoară scădere în ultimele luni, pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra Beijingului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰