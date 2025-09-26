Rusia şi Iran semnează un contract de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare

Teheranul și Moscova au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului.

Televiziunea de stat din Iran a relatat că: "Un acord pentru construirea a patru centrale nucleare în valoare de 25 de miliarde de dolari în Sirik", în provincia Hormozgan din sudul țării, "a fost semnat între compania iraniană Hormoz și Rosatom".

Iranul și aliatul său rus au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunțat vineri, televiziunea iraniană. Iranul are în prezent o singură centrală nucleară operațională în Bushehr, cu o capacitate de producție de 1.000 de megawați, ceea ce reprezintă doar o fracțiune din necesarul de energie electrică al țării.

"Un acord pentru construirea a patru centrale nucleare în valoare de 25 de miliarde de dolari în Sirik , în provincia Hormozgan din sud, a fost semnat între compania iraniană Hormoz și Rosatom", a relatat televiziunea de stat, conform Mediafax.

Nu au fost oferite detalii cu privire la calendar.

Capacitatea fiecăreia dintre viitoarele centrale electrice este de aproximativ 1.255 MW de energie electrică, potrivit agenției oficiale de știri IRNA. Acest acord vine pe fondul unui impas între Iran și țările occidentale privind programul său nuclear.

Franța, Regatul Unit și Germania au stabilit condiții pentru ca Iranul să își reglementeze programul nuclear. Termenul limită expiră sâmbătă la miezul nopții (GMT). În absența unui acord, o revenire a sancțiunilor ONU împotriva Iranului pare inevitabilă.

Țările occidentale, conduse de Statele Unite, și Israelul, un dușman declarat al regimului iranian, au suspectat de mult timp Teheranul că încearcă să dobândească o bombă atomică. Iranul neagă vehement că are astfel de ambiții militare, dar insistă asupra dreptului său de a deține arme nucleare în scopuri civile.

În iunie Israelul a efectuat un atac fără precedent împotriva Iranului, vizând mai multe situri nucleare, cu sprijinul Statelor Unite, dar instalațiile din Bushehr nu au fost vizate.

În ciuda rezervelor semnificative de hidrocarburi, Iranul este afectat în mod regulat de pene de curent.

Energia nucleară este văzută ca o soluție la deficitul de energie. Teheranul a semnat un acord de cooperare nucleară civilă cu Rusia în 1993. Aceasta a deschis calea pentru reluarea construcției centralei electrice de la Bushehr, inițiată și apoi abandonată de germani după Revoluția Islamică din 1979 și războiul Iran-Irak (1980-1988). Experții ruși încă lucrează la Bushehr.

