Rusia cere recunoașterea oficială a regiunilor ucrainene anexate în schimbul unei păci "durabile"

Rusia solicită recunoașterea internațională ca parte a teritoriului său a regiunilor ucrainene pe care pretinde că le-a anexat, pentru a asigura o pace "durabilă", a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat miercuri.

Președintele rus Vladimir Putin cere Kievului să cedeze Rusiei cele patru regiuni ucrainene pe care pretinde că le-a anexat din septembrie 2022, pe lângă Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, și ca Ucraina să renunțe la planurile sale de aderare la NATO. Aceste condiții sunt inacceptabile pentru conducerea ucraineană și pentru aliații săi occidentali, conform Agerpres.

În ceea ce o privește, Ucraina cere ca armata rusă să se retragă complet de pe teritoriul său, din care aproximativ 20% este ocupat. "Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale care au apărut (...) trebuie recunoscute și oficializate în conformitate cu dreptul internațional", a declarat Lavrov într-un interviu publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe.

Reacţia Ucrainei: "Este timpul pentru noi sancţiuni dure"

Omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, a reacționat rapid la aceste declarații. "O nouă serie de ultimatumuri vechi. Rusia nu și-a schimbat obiectivele brutale și nu arată nicio dorință de a se angaja în negocieri semnificative", a scris el pe rețelele de socializare.

"Acest lucru dovedește că apetitul agresorului nu face decât să crească atunci când nu este supus presiunilor și forței. Este timpul să lovim mașina de război rusă cu noi sancțiuni dure", a adăugat el.

Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului (est), pe care nu o controlează pe deplin, dar este dispusă să înghețe conflictul din sudul țării de-a lungul liniilor frontului actuale, a informat Turcia săptămâna trecută, care a găzduit trei runde de discuții între ruși și ucraineni în acest an la Istanbul.

Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: cele din estul Donețkului și Luganskului, care formează Donbasul; cele din sudul Hersonului și Zaporojiei; și Crimeea, care a fost cucerită în 2014.

În timpul discuțiilor de la Istanbul de la începutul acestui an, negociatorii ruși au cerut retragerea completă a Ucrainei din aceste cinci regiuni ca o condiție prealabilă pentru încheierea conflictului.

Conform Ankarei, însă, Rusia și-a schimbat poziția în urma recentului summit din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus.

