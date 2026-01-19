Risc de ruptură totală între Statele Unite şi aliaţii europeni după ce în weekend Donald Trump a ameninţat opt state cu tarife suplimentare pentru că au îndrăznit să susţină suveranitatea Groenlandei. Liderii europeni acuză Casa Albă de şantaj, iar preşedintele Franţei ar urma să ceară activarea în premieră a unor represalii comerciale fără precedent împotriva Statelor Unite. Analiştii atenţionează că un război comercial Statele Unite - Europa ar putea arunca în aer întreaga ordine mondială.

Uniţi de ameninţările venite de la Washington, liderii europeni îl acuză pe Trump de şantaj şi ameninţă cu o ripostă pe măsură. Ambasadorii din statele membre UE s-au reunit de urgenţă la Bruxelles, iar un consiliu european extraordinar va avea loc joi.

"Nu dorim o dispută comercială cu Statele Unite ale Americii. Dar dacă ne confruntăm cu tarife pe care le considerăm nepotrivite, atunci suntem în măsură să răspundem", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Macron cere activarea "bazookăi comerciale"

Emmanuel Macron a cerut activarea opţiunii nucleare sau ce numesc "bazooka comercială". Este vorba de un instrument, gândit iniţial pentru China, prin care UE poate bloca accesul companiilor americane pe piaţa europeană.

"Arma economică este cea mai bună opțiune pe care o are Europa acum. Dacă sunt deştepţi, mai degrabă, îndreptate către aliații lui Trump, către oamenii din domeniul tehnologiei din Silicon Valley", a explicat Rasmus Søndergaard, cercetător la Institutul Danez pentru Studii Internaţionale.

Ţările din UE, reacții diferite față de Washington

Giorgia Meloni, premierul Italiei şi liderul european preferat al lui Donald Trump, l-a sunat pe preşedintele american şi i-a transmis că taxarea aliaţilor este o greşeală care ne va afecta pe toţi. Iar, În Marea Britanie, se fac presiuni pentru anularea vizitei regelui Charles în Statele Unite de primăvara aceasta.

"Utilizarea tarifelor vamale împotriva aliaților este complet greșită", a transmis Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Anunţul soc, care a trimis unde de şoc printre aliaţii SUA, a venit de la Donald Trump pe Truth Social, platforma sa, sâmbătă seara. Supărat că europenii nu sunt de acord ca Statele Unite să rupă Groenlanda din teritoriul Regatului Danemarcei a anunţat noi taxe vamale pentru 8 ţări europene, printre care Marea Britanie, Franţa sau Germania. Pedeapsa ar urma să vină în tranşe - 10% de la 1 februarie, şi peste 25% de la 1 iunie.

"Cred că (Donald Trump, n.r.) şi-a pierdut minţile. Sper ca în curând să apară oameni mai isteţi în Statele Unite, care să-i spună că lucrurile nu funcţionează în acest fel", a spus o persoană.

Statele Unite insistă că vor Groenlanda pentru securitatea naţională. Neoficial, în spatele acestei insistenţe s-ar afla resursele uriaşe de pe cea mai mare insulă a lumii, petrol, diamante şi pământuri rare estimate la 3.000 de miliarde de dolari.

"O invazie în Groenlanda a Statelor Unite l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ!", a subliniat Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei.

De la Kremlin, se pun paie pe foc

"Există experți internaționali care cred că, dacă Trump preia controlul asupra Groenlandei, va intra, fără îndoială, în istorie, nu doar în istoria Statelor Unite, ci și în istoria lumii", a afirmat Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului.

Donald Trump va da ochii cu europenii miercuri, când va fi prezent la Forumul Economic de la Davos.

