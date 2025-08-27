Rușii țin în bănci peste 540 de miliarde de dolari, atrași de dobânzile ridicate la depozite

Depozitele bancare ale populației din Rusia au atins un nivel record, crescând puternic în ultimii doi ani datorită dobânzilor foarte mari impuse de Banca Centrală pentru a controla inflația. Rușii au ajuns să dețină circa 759 miliarde de dolari în conturi și depozite, dublu față de activele rusești înghețate în străinătate după 2022.

Depozitele deținute de persoane fizice au crescut cu 8% în primele șapte luni ale anului, ajungând la 43.600 miliarde ruble (542 miliarde de dolari), potrivit datelor publicate de Banca Rusiei. În total, rușii dețin acum 61.100 miliarde ruble (759 miliarde de dolari) în depozite și conturi.

Piața depozitelor bancare din Rusia a explodat în ultimii doi ani, pe măsură ce Banca Centrală a dus dobânda de referință la un nivel record de 21%, pentru a ține sub control inflația care crește într-o economie supraîncălzită. Cheltuielile mari ale statului cu armata și susținerea unei economii vizată de sancțiuni au dus indicele prețurilor de consum la un nivel mai mult decât dublu față de ținta de 4%, și semne de încetinire au apărut abia în luna iunie.

Depozitele bancare ale populaţie, duble față de activele rusești înghețate în străinătate după 2022

Articolul continuă după reclamă

Depozitele bancare record ale populației, aproape duble față de activele Băncii Rusiei înghețate în străinătate după luna februarie 2022, scot la lumină cât de atractive sunt dobânzile mari, o modificare dramatică a atitudinilor față de depozitele bancare, după turbulenții ani '90, când mulți ruși au văzut cum economiile le-au dispărut din conturi de mai multe ori. Trauma deceniilor de după destrămarea URSS persistă în continuare, zvonurile cu privire la planurile statului de a confisca depozitele apărând din când în când, chiar dacă oficialii Băncii Rusiei dezmint astfel de intenții.

Atunci când Rusia a demarat invazia din Ucraina, deponenții panicați s-au grăbit la ghișeele băncilor pentru a-și retrage economiile. Banca Centrală a reacționat rapid pentru a stabiliza situația, impunând restricții asupra mișcărilor de capital și majorând, pentru o scurtă perioadă, dobânda de referință la 20%, în cadrul unor măsuri de urgență care au ajutat la oprirea ieșirilor.

Calculele Bloomberg arată că perioada prelungită de dobânzi ridicate și concurența între bănci pentru finanțare a dus la o dublare a depozitelor de la începutul războiului și până în prezent. Acumularea depozitelor a continuat chiar și după ce Banca Rusiei a început să reducă politica monetară, pe fondul încetinirii inflației și îngrijorărilor că o politică monetară strictă ar putea arunca economia în recesiune. La ultimele două ședințe de politică monetară, oficialii de la Banca Rusiei au redus costul creditului cu 300 de puncte de bază, până la 18%, iar datele băncii centrale arată că dobânda maximă la depozite practicată de cele mai mari 10 bănci comerciale din Rusia a scăzut până la 15,8%.

Depozitele bancare, printre cele profitabile investiții de la începutul războiului

Depozitele bancare în ruble se numără printre primele trei cele mai profitabile investiții locale de la începutul războiului, și analiștii se așteaptă ca, în acest an, să rămână în top 10 cu un randament de 14%. La forumul economic internațional de la Sankt Petersburg, care a avut loc în luna iunie, Dmitry Breitenbicher, membru în consiliul de administrație de la VTB Bank, a estimat că dobânzile generate de depozitele bancare acoperă până la 10% din cheltuielile anuale ale gospodăriilor rusești.

În timp ce depozitele bancare au atins un nivel record, rușii au acumulat și datorii în valoare de 36.800 miliarde de ruble, arată datele publicate de Banca Rusiei. De asemenea, depozitele bancare ale companiilor au revenit pe creștere în luna iulie, după ce au scăzut în lunile anterioare, ajungând la 36.900 miliarde ruble.

Datele publicate anterior au arătat că, în 2024, rușii au cumpărat cantități record de aur, achiziționând echivalentul a un sfert din producția anuală de aur a țării. Cu toate acestea, depozitele bancar rămân cea mai populară alegere din cauza ușurinței cu care pot fi folosite dar și a garanției oferite de stat. Totodată, în primele șapte luni ale acestui an, băncile rusești au făcut un profit net de 2.100 miliarde de ruble, un rezultat similar cu cel din aceiași perioadă a anului trecut.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰