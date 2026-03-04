De la declanşarea războiului în Iran, peste 10 ţări din Orientul Mijlociu şi Europa au fost implicate în conflictul care are costuri uriaşe. Iar Donald Trump nu dă semne că e dispus să oprească intervenţia militara până nu-şi atinge obiectivele. La Bucureşti, ministrul de externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului pentru a transmite poziția fermă a României față de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Între timp, Iran ar avea un nou lider suprem, după ce mai mulți potențiali succesori au fost eliminați în urma unui bombardament americano-israelian.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, fiul lui Ali Khamenei ar fi fost ales de Adunarea Experților drept al treilea Lider Suprem al Iranului. Deși până acum nu a avut funcții oficiale, Mojtaba Khamenei a controlat ani de zile aparatul de securitate și biroul tatălui său din umbră. Între timp, a fost o nouă noapte albă în Orientul Mijlociu. Ambasada Statelor Unite din Dubai a fost atacată cu drone iraniene. Din fericire, nu au existat victime. Riposta iraniană a lovit şi în Israel. Tel Aviv-ul a fost ţinta principală. Raiduri au fost şi în Doha.

Iranul spune că orice implicare europeană în conflict va fi considerată un act de război

Iar în Liban, atacurile au fost extrem de agresive. Mai multe persoane au fost rănite în urma bombardamentelor. Încă de acum două seri, departamentul american de război a ridicat nivelul de alertă la toate bazele militare americane, inclusiv cele din România. Departamentul american al Apărării aplică acest grad de alertă atunci când "există o activitate teroristă sporită și previzibilă". În România, avertizarea se aplică pentru cele trei baze militare la care se află soldaţii Statelor Unite - Deveselu, Mihail Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. În total, în ţara noastră au rămas între 1.000 şi 1.200 de militari, după ce Washingtonul a retras 800 la finalul anului trecut. Ameninţări sunt şi pentru europeni. Iranul spune că orice implicare în conflict va fi considerată un act de război.

Cancelarul german Friedrich Merz a fost primit la Casa Albă de preşedintele Donald Trump. "Suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește eliminarea acestui regim teribil de la Teheran. Există prea mulți băieți răi în această lume, de fapt şi asta este o problemă", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. "Nu ai fi putut avea niciodată o pace adevărată în Orientul Mijlociu dacă Iranul ar fi fost lăsat să continue, chiar și dincolo de nuclear, dacă Iranul ar fi fost lăsat să aibă toate, uitați-vă la toate rachetele pe care le-au construit. Multe au fost scoase din uz acum de noi, și multe au fost consumate. Dar au mii de rachete într-o perioadă destul de scurtă de timp", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Reacţia Europei

După refuzul Spaniei de a îi folosi bazele, Donald Trump ameninţă acum ţara cu sancţiuni. "Am putea să le folosim baza dacă am vrea, am putea pur și simplu să zburăm acolo și să o folosim! Aș putea să opresc mâine sau chiar astăzi, ar fi și mai bine, să opresc tot ce are legătură cu Spania. Orice afacere care are de-a face cu Spania am dreptul să le opresc, embargouri, să fac orice vreau în privința asta. Și s-ar putea să facem asta cu Spania", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. De partea cealaltă, Marea Britanie a anunţat că trimite nave de război pentru a-şi apăra baza din Cipru. Iar Emanuel Macron a ordonat portavionului francez cu propulsie nucleară să se deplaseze din Marea Baltică în Marea Mediterană.

"Am reacționat imediat și am doborât drone în autoapărare încă din primele ore ale conflictului, pentru a apăra spațiul aerian al aliaților noștri, care știu că se pot baza pe noi", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. În joc intră şi China, care pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, președintele Trump anunță că Marina SUA va escorta navele petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, şi indiferent de situație, Statele Unite vor asigura fluxul liber de energie către întreaga lume.

