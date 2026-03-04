Morgan Stanley estimează o explozie a industriei de apărare, pe fondul războiului din Iran

Fondurile de investiții cu obiective de sustenabilitate din Europa se pregătesc să aloce sume masive în sectorul apărării. Morgan Stanley estimează fluxuri de până la 71 de miliarde de dolari.

Până recent, fondurile ESG excludeau în mod sistematic producătorii de arme. Tensiunile geopolitice și conflictele deschise au schimbat această abordare, notează Bloomberg.

Administratori de active precum Allianz Global Investors și DWS al Deutsche Bank au anunțat că apărarea democrației impune o regândire a principiilor investițiilor etice. Schimbarea a inclus și expunerea la armele nucleare.

Analiștii Morgan Stanley Arushi Agarwal și Marie-Ange Riggio estimează două scenarii.

În primul, fondurile fără expunere actuală în apărare - aproximativ 40% din activele ESG administrate - își aliniază portofoliile la indicii MSCI. Rezultatul: fluxuri de 38 de miliarde de dolari. În al doilea scenariu, restul de 60% dintre fonduri, deja parțial expuse, își ajustează și ele deținerile. Se adaugă alte 33 de miliarde de dolari, total: 71 de miliarde.

Raportul apare pe fondul intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului s-au transformat într-un conflict regional.

Piețele au scăzut, iar prețurile petrolului au crescut. Presiunea asupra fondurilor ESG de a-și revizui restricțiile privind industria de apărare este în creștere.

Primele efecte ale conflictului regional au ajuns şi pe piaţa din România.

În a cincea zi de război din Orientul Mijlociu, preţurile la carburanţi au început să crească. Potrivit profit.ro, OMV Petrom a fost prima companie care a operat modificări la pompă. Liderul de piaţă din acest domeniu a crescut preţul cu 15 bani per litru, atât la benzină, cât şi la motorină. O modificare similară a efectuat şi Lukoil care a mărit preţurile cu 15 bani per litru la motorină, respectiv cu 14 bani per litru la benzină.

Este de aşteptat ca în perioada imediat următoare şi ceilalţi competitori de pe piaţa carburanţilor din România, Rompetrol, MOL şi Socar, să crească preţurile la pompă. Modificările vin în contextul în care în această noapte, Gărzile Revoluţionare din Iran au anunţat că deţin controlul total asupra Strâmtorii Ormuz, principala poartă de export a petrolului.

