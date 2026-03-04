Poliţiştii şi procurorii din judeţul Caraş-Severin au descoperit, miercuri, la periferia Timişoarei, o fabrică ilegală de ţigări cu sute de baxuri de ţigarete şi tone de tutun. Potrivit anchetatorilor, gruparea alimenta piaţa neagră şi era structurată pe trei paliere: decizie, producţie şi distribuţie. Astfel, cercetările au scos în evidenţă că liderul grupării ar fi coordonat activitatea de ansamblu, în timp ce membrii grupului ar fi asigurat producţia efectivă a ţigaretelor, manipularea utilajelor şi ambalarea produselor, iar partea logistică ar fi fost asigurată de alte persoane care aprovizionau cu materii prime, depozitau şi distribuiau marfa.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, împreună cu procurorii Birouluil Teritorial Caraş-Severin al DIICOT, au pus în aplicare, miercuri, trei mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Timiş, într-un dosar penal având ca obiect constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă cu ţigarete.

Potrivit anchetatorilor, acest dosar vizează infracţiuni privind producerea, colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea ţigaretelor, dar şi folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, precum şi contrafacerea unei mărci şi punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Potrivit anchetatorilor, din probele administrate până în prezentt, a reieşit că, în cursul lunii ianuarie 2026, în judeţul Timiş, s-ar fi cristalizat o grupare de criminalitate organizată, structurată pe trei paliere: decizie, producţie, distribuţie, în scopul obţinerii de câştiguri mari prin alimentarea pieţei negre a ţigaretelor de contrabandă.

Articolul continuă după reclamă

Pe parcursul cercetărilor, a reieşit că liderul grupării, factorul decizional, ar fi coordonat activitatea de ansamblu, în timp ce palierul operaţional ar fi fost asigurat de ceilalţi membri, care ar fi asigurat activitatea de producţie efectivă a ţigaretelor, manipularea utilajelor şi ambalarea produselor, al treilea eşalon, logistic, fiind asigurat de persoane implicate în aprovizionarea cu materii prime, depozitare şi distribuţie.

În urma percheziţiilor efectuate, într-o locaţie situată la periferia municipiului Timişoara, a fost identificată o fabrică ilegală de ţigarete, în funcţiune, sute de baxuri de ţigarete şi o cantitate de tutun, de ordinul tonelor.

Audierile se vor desfăşura la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰