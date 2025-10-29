Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane

Cei aflați în căutarea unei vieți mai bune au acum o nouă oportunitate în Austria, unde condițiile de muncă sunt atractive, iar salariile pornesc de la 27.300 de euro pe an. Țara alpină caută personal sezonier pentru stațiunile de iarnă, oferind locuri de muncă în domeniul ospitalității, inclusiv pentru posturi de ospătari în zonele montane din Carintia și Stiria.

Rețeaua europeană EURES anunță o serie de locuri de muncă disponibile în mai multe țări europene pentru persoanele interesate să lucreze în străinătate. Printre destinațiile vizate se numără Germania, Franța, Italia, Norvegia, Finlanda și, desigur, Austria.

O parte importantă dintre oferte sunt pentru locuri de muncă sezoniere, adaptate perioadelor în care cererea de personal crește, cum este cazul stațiunilor montane din timpul iernii. Una dintre cele mai atractive oferte vine din regiunile austriece Carintia și Stiria, unde mai multe stațiuni de schi caută ospătari. Angajații vor avea sarcina de a servi băuturi și de a asigura o experiență plăcută vizitatorilor.

Ce condiții se cer

Cei interesați trebuie să aibă abilități bune de comunicare, spirit de echipă, o atitudine pozitivă și cunoștințe de limbi străine la nivel mediu, cel puțin engleză B1 sau germană A2.

Postul este oferit cu normă întreagă, având un program flexibil de 5 - 6 zile pe săptămână, conform contractului colectiv de muncă. Salariul anual brut este de 27.300 de euro, cu posibilitatea unei majorări semnificative în funcție de experiență și calificare. Potrivit unui anunț de angajare, anumiți angajatori oferă chiar și cazare gratuită.

Recrutarea se face în regim rapid, iar termenul limită pentru trimiterea cererilor este 15 noiembrie.

Pentru mulți, poate fi ocazia perfectă de a petrece o iarnă la munte, într-un cadru internațional, și de a face primul pas spre un nou început profesional.

