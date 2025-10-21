Operaţiune de salvare impresionantă în sudul Turciei. O femeie în scaun cu rotile a rămas blocată într-un pasaj subteran inundat.

Aceasta s-a zbătut minute întregi să rămână cu capul la suprafaţă, aşa cum se poate vedea şi în imaginile surprinse de martori.

Doi pompieri s-au mobilizat rapid şi au reuşit să o scoată de acolo în viaţă. Femeia a fost, în cele din urmă, dusă la spital.

