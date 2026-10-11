S-au oferit să o ajute și apoi au jefuit-o. Româncă de 38 de ani, victima unei tâlhării la metrou din Milano

O româncă a fost atacată și jefuită într-o stație de metrou din Milano de doi bărbați care, cu puțin timp înainte, se oferiseră să o ajute. Femeia se afla împreună cu fiul ei de doi ani, într-un cărucior, când cei doi i-au smuls bijuteriile și au trântit-o la pământ. În timpul atacului, căruciorul s-a răsturnat, iar copilul s-a lovit la cap, scrie Il Giorno.

Incidentul a avut loc pe 5 mai, în jurul orei 13:00, iar una dintre camerele de supraveghere a surprins-o pe femeie în timp ce se deplasa prin stația de metrou, alături de cei doi tineri. Potrivit presei italiene, românca, în vârstă de 38 de ani, a fost abordată de bărbați în momentul în care încerca să ridice căruciorul pe scări.

Cum au acţionat cei doi bărbaţi

Cei doi au schimbat câteva cuvinte în arabă, apoi s-au apropiat și s-au oferit să o ajute să transporte căruciorul în care se afla copilul său.

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Bărbații ar fi folosit acest gest de bunăvoință pentru a-i câștiga încrederea femeii. Ea le-a mulțumit și și-a continuat drumul, în timp ce falșii buni samariteni s-au îndreptat spre ieșire. Aceștia au urcat scările, apoi au coborât imediat, pentru a o aștepta într-un loc care nu era acoperit de camerele de supraveghere.

"După nici un minut, le-am auzit din nou vocile în spatele meu", a povestit românca.

Cei doi ar fi atacat-o pe femeie: unul dintre ei a apucat-o de gât pentru a-i smulge lănțișorul, dar a reușit să ia doar pandantivul, în timp ce celălalt i-a smuls cercelul din urechea stângă.

Femeia a încercat să se apere, dar a fost trântită la pământ. Căruciorul s-a răsturnat, iar copilul s-a lovit cu capul de podea. Atât mama, cât și băiețelul au fost transportați la spitalul Niguarda, de unde au fost externați.

Agresorii au fost identificați și arestați. Aveau antecedente penale

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe suspecți. Inițial, programul de recunoaștere facială Sari a indicat procente de compatibilitate prea mici pentru a stabili cu certitudine identitatea celor doi.

Pe 19 mai, unul dintre suspecți a fost depistat și identificat în stația de metrou Gioia, de pe linia M2. Trei zile mai târziu, polițiștii l-au identificat și pe cel de-al doilea, pe o stradă din Milano. Acesta purta aceleași haine pe care le avea în ziua atacului. Ulterior, anchetatorii i-au prezentat româncei un album cu fotografiile suspecților, iar femeia i-a recunoscut fără ezitare.

Cei doi suspecți sunt cetățeni egipteni, în vârstă de aproximativ 20 de ani, identificați drept Mahmoud Makram M. și Moustafa Hussein S. Aceștia au antecedente penale și au fost arestați de polițiștii din cadrul comisariatului Garibaldi-Venezia, fiind acuzați de tâlhărie.