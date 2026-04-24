Un scandal pornit de la un reproș, într-un autobuz din Timișoara, s-a finalizat cu un șofer bătut și un pasager încătușat de polițiști. Totul a început când un tânăr a urcat în mijlocul de transport cu o boxă dată la maximum. Când i s-a cerut să închidă muzica, bărbatul a devenit recalcitrant. Conflictul a escaladat rapid, iar pasagerul violent nu a fost calmat nici măcar de intervenția polițiștilor.

Călătorul recalcitrant a fost dus rapid la sediul poliției, acolo unde a fost audiat, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Scandalul a izbucnit ieri după-amiază într-un troleibuz, chiar în zona centrală a Timișoarei, în momentul în care acest bărbat de 26 de ani s-a urcat în mijlocul de transport cu o boxă portabilă dată la maximum. Îi deranja atât pe ceilalți călători, cât și pe șoferul troleibuzului, care l-a rugat, de altfel, să dea mai încet.

Și acela a fost momentul în care s-a enervat teribil și a început să îl înjure atât pe șofer, cât și pe ceilalți călători și chiar să sară la bătaie. Oamenii din troleibuz au sunat la 112, însă nici prezența polițiștilor nu l-a potolit pe acest bărbat, astfel încât oamenii legii au fost nevoiți să îl încătușeze și să-l ducă astfel la secție.

