Video Șofer de troleibuz din Timișoara, bătut după ce i-a cerut unui pasager să oprească boxa portabilă

Un scandal pornit de la un reproș, într-un autobuz din Timișoara, s-a finalizat cu un șofer bătut și un pasager încătușat de polițiști. Totul a început când un tânăr a urcat în mijlocul de transport cu o boxă dată la maximum. Când i s-a cerut să închidă muzica, bărbatul a devenit recalcitrant. Conflictul a escaladat rapid, iar pasagerul violent nu a fost calmat nici măcar de intervenția polițiștilor.

de Iulia Pop

la 24.04.2026 , 14:00

Călătorul recalcitrant a fost dus rapid la sediul poliției, acolo unde a fost audiat, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Scandalul a izbucnit ieri după-amiază într-un troleibuz, chiar în zona centrală a Timișoarei, în momentul în care acest bărbat de 26 de ani s-a urcat în mijlocul de transport cu o boxă portabilă dată la maximum. Îi deranja atât pe ceilalți călători, cât și pe șoferul troleibuzului, care l-a rugat, de altfel, să dea mai încet.

Și acela a fost momentul în care s-a enervat teribil și a început să îl înjure atât pe șofer, cât și pe ceilalți călători și chiar să sară la bătaie. Oamenii din troleibuz au sunat la 112, însă nici prezența polițiștilor nu l-a potolit pe acest bărbat, astfel încât oamenii legii au fost nevoiți să îl încătușeze și să-l ducă astfel la secție.

Articolul continuă după reclamă
Iulia Pop
Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul?
Observator » Evenimente » Șofer de troleibuz din Timișoara, bătut după ce i-a cerut unui pasager să oprească boxa portabilă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.