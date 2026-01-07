Antena Meniu Search
Video Scene amuzante în Paris. Un echipaj de poliţie a fost "atacat" cu bulgări de zăpadă

Zăpada, gheața și temperaturile scăzute continuă să facă ravagii în anumite părți ale Europei.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 09:41
Autoritățile din regiunea Landes din sud-vestul Franței au declarat că trei persoane au murit și 15 au fost rănite în accidente rutiere de marți, în timp ce alte două au fost ucise în accidente în zona pariziană.

Un șofer a murit la spital luni seară, după ce a virat în râul Marne, iar un altul a fost ucis după o coliziune cu un vehicul greu în estul capitalei franceze.

Multe zboruri au fost anulate de pe cele două aeroporturi principale din Paris, Roissy-Charles de Gaulle și Orly, miercuri dimineața, pentru a permite echipajelor de la sol să deszăpezească pistele și să dezghețeze avioanele.

Franţa se confruntă cu un cod portocaliu de ninsori, ger şi viscol.

Dar codul portocaliu a oferit şi ocazii de distracţie pentru unii cetăţeni francezi. Scene amuzante au fost surprinse de publicaţia Le Parisien, pe străzile din La Rochelle, în care forţele de ordine se "luptă" cu bulgări de zăpadă cu trecători.

Orașul a fost îngropat sub o pătură groasă de zăpadă în timpul acestei ninsori, cea mai abundentă înregistrată din iarna 2011-2012.

Până la 30 de centimetri de zăpadă au căzut în Charente-Maritime în noaptea de luni spre marți.

