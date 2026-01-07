Scene amuzante în Paris. Un echipaj de poliţie a fost "atacat" cu bulgări de zăpadă - Facebook / Le Parisien

Autoritățile din regiunea Landes din sud-vestul Franței au declarat că trei persoane au murit și 15 au fost rănite în accidente rutiere de marți, în timp ce alte două au fost ucise în accidente în zona pariziană.

Un șofer a murit la spital luni seară, după ce a virat în râul Marne, iar un altul a fost ucis după o coliziune cu un vehicul greu în estul capitalei franceze.

Multe zboruri au fost anulate de pe cele două aeroporturi principale din Paris, Roissy-Charles de Gaulle și Orly, miercuri dimineața, pentru a permite echipajelor de la sol să deszăpezească pistele și să dezghețeze avioanele.

Articolul continuă după reclamă

Franţa se confruntă cu un cod portocaliu de ninsori, ger şi viscol.

Dar codul portocaliu a oferit şi ocazii de distracţie pentru unii cetăţeni francezi. Scene amuzante au fost surprinse de publicaţia Le Parisien, pe străzile din La Rochelle, în care forţele de ordine se "luptă" cu bulgări de zăpadă cu trecători.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Orașul a fost îngropat sub o pătură groasă de zăpadă în timpul acestei ninsori, cea mai abundentă înregistrată din iarna 2011-2012.

Până la 30 de centimetri de zăpadă au căzut în Charente-Maritime în noaptea de luni spre marți.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰