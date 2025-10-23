Un incident mai puţin obişnuit putea provoca o tragedie în Germania. Un soldat a fost rănit într-un schimb de focuri între poliţie şi armată. Militarii erau în timpul unui antrenament iar locuitorii s-au speriat şi au sunat la numărul de urgenţă anunţând oameni înarmaţi pe străzi. Poliţia a intervenit de urgenţă şi a tras asupra soldaţilor.

Sute de soldaţi echipaţi pentru război au invadat oraşul Erding din Germania, pentru un exerciţiu militar de amploare. În căutarea inamicului, alergau în toate direcţiile şi încercau să se ascundă în locuri sigure. Neştiind despre ce e vorba, locuitorii au intrat în panică şi au sunat disperaţi la poliţie.

Mai multe echipaje de poliţie şi trupe speciale supravegheate din aer de un elicopter au înconjurat de urgenţă zona. Dar sosirea agenţilor nu i-a impresionat pe militarii germani. Au crezut că aceştia fac parte din scenariu şi au început să tragă asupra agenţilor cu gloanţe de antrenament. Poliţia a replicat cu muniţie reală şi a atins un soldat.

Soldatul rănit se află în afara oricărui pericol şi a fost, între timp, externat.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei germane spune că acum se „investighează intens” unde s-a produs eroarea de comunicare. 500 de soldaţi şi alţi 300 de ofițeri de poliție, pompieri și salvatori au fost mobilizaţi pentru exerciţiul militar.

"Marshal Power 2025" este unul dintre cele mai mari și complexe exerciții militare din Bavaria şi se desfăşoară după scenariul unui atac asupra unui stat membru NATO.

