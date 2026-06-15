Liderul taberei anti-Bolojan din PNL îi ia apărarea lui Veştea: "România are nevoie de un guvern acum"

Liderul opozanților lui Ilie Bolojan din PNL, Hubert Thuma, a transmis luni, cu puțin timp înaintea ședinței Biroului Politic Național al partidului, un mesaj în care se delimitează de poziția conducerii liberale privind negocierile pentru formarea viitorului guvern. "România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării", a spus Thuma.

Liderul taberei anti-Bolojan din PNL îi apărarea lui Veştea: "România are nevoie de un guvern acum" - Facebook/Hubert Thuma

Într-o postare publicată pe Facebook, înaintea ședinței BPN al PNL, Hubert Thuma afirmă că nu este de acord cu direcția în care este condus partidul în actualul context politic și economic.

"Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală. E timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului", a spus Thuma.

Acesta susține că prelungirea negocierilor și lipsa unei soluții guvernamentale afectează economia și administrația locală.

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"România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară", a adăugat liberalul.

Thuma a subliniat că deciziile politice trebuie luate din perspectiva interesului național și a apreciat că președintele României a ales o soluție politică pentru desemnarea premierului.

"Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei. Cred că este timpul să facem și noi același lucru. Cred că este timpul să punem oamenii pe primul loc, dincolo de calcule, dincolo de strategii și dincolo de grija pentru următorul sondaj", a afirmat Thuma.

El i-a luat apărarea lui Adrian Veștea, desemnat pentru a forma un nou guvern, criticând ideea unor sancțiuni interne în partid.

"În ultimele zile, un coleg al nostru, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord. Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică", a scris Thuma în mesajul său.

Acesta a respins ideea unei conduceri bazate pe o singură voce și a pledat pentru menținerea tradiției liberale a dezbaterii interne.

"Suntem un partid cu o istorie de peste 150 de ani. Avem mii de aleși locali, sute de lideri care duc greul administrației în fiecare zi, organizații puternice în toată țara și o responsabilitate pe care nu o putem reduce la opinia unei singure persoane, indiferent cine este acea persoană. PNL nu este un om. Nu este o singură voce. PNL este o comunitate politică diversă și matură, iar forța noastră a venit întotdeauna din capacitatea de a asculta și alte puncte de vedere, nu din eliminarea lor", a completat acesta.

Thuma și-a încheiat mesajul cu un apel la responsabilitate în actul de guvernare.

"România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii. România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării. Astăzi trebuie să alegem între un dezacord politic și responsabilitatea guvernării. Eu cred că oamenii ne-au trimis aici pentru a doua variantă. Și cred că este timpul să avem curajul să o asumăm", a conchis acesta.

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Biroul Politic Național al PNL a fost convocat luni, la ora 17:00, de președintele partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Ședința are loc după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, lider liberal și fost ministru al Dezvoltării.

Desemnarea lui Veștea a generat tensiuni în interiorul PNL, Ilie Bolojan afirmând că decizia președintelui a fost luată fără consultarea conducerii partidului și calificând-o drept "un act ostil" și "o încercare de rupere a PNL".