Fotbalistul spaniol Rafa Mir a fost condamnat la opt ani şi jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală şi vătămare corporală.

Fotbalistul Rafa Mir, condamnat la 8 ani şi jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală - Profimedia

Drepturile femeilor au devenit un subiect naţional extrem de sensibil în Spania, mai ales în lumea sportului, în urma unor scandaluri precum sărutul nedorit al fostului preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, dat unei jucătoare din echipa naţională, sau condamnarea pentru viol a fostului star al Barcelonei, Dani Alves, care a fost ulterior anulată.

Mir a fost arestat în septembrie 2024 după ce o femeie a depus o plângere pentru agresiune sexuală. Avocatul său a declarat la acea vreme că actul sexual a fost consensual şi că Mir a negat categoric acuzaţiile.

Conform hotărârii judecătoreşti, Mir şi un alt jucător de fotbal au cunoscut două tinere într-un club de noapte din Valencia şi s-au dus ulterior la domiciliul lui Mir pentru a continua petrecerea, potrivit News. La domiciliul acestuia, Mir a agresat sexual una dintre femei în piscină şi în baie, a precizat instanţa.

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64.000 de euro, despăgubiri pentru victimă

Instanţa a subliniat mărturia consecventă şi credibilă a victimei, susţinută de declaraţiile martorilor şi de rapoartele medico-legale. Victimei i s-a acordat o despăgubire în valoare de 64.000 de euro. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată, a precizat instanţa.

Mir, care joacă în prezent pentru clubul Elche din LaLiga, era sub contract cu Valencia la momentul incidentului din 2024. Atacantul în vârstă de 28 de ani a jucat, de asemenea, pentru Wolverhampton Wanderers şi Sevilla, precum şi pentru echipa naţională masculină a Spaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo.