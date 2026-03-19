Şeful Pentagonului a cerut 200 de miliarde de dolari de la Casa Albă: "Costă bani să omori băieţi răi"

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a susţinut joi o conferinţă de presă în care a vorbit despre războiul SUA împotriva Iranului. Întrebat despre un raport al Washington Post, potrivit căruia Pentagonul ar fi cerut Casei Albe fonduri suplimentare pentru alimentarea războiului, Hegseth a declarat că suma raportată, în jur de 200 de miliarde de dolari, "s-ar putea schimba, bineînţeles", scrie BBC.

"Costă bani să omori băieţi răi", a declarat Pete Hegseth, adăugând că este important ca Pentagonul să fie "finanţat corespunzător" pentru orice ar fi necesar în viitor, citează BBC.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi conferinţe, Hegseth a fost întrebat şi cât de aproape este Trump de a-şi îndeplini obiectivele în Iran.

"Nu vrem să stabilim un termen clar pentru acest lucru", a declarat secretarul american al Apărării, adăugând că Statele Unite sunt "în grafic".

Întrebat care au fost cele mai cooperante țări în timpul conflictului, Hegseth a spus că Israelul a fost "un partener incredibil și capabil" încă din "prima zi". De asemenea, statele din Golf "au făcut progrese remarcabile", a mai spus el, adăugând că acest conflict le-a adus "ferm în sfera noastră de influență".

Hegseth explică ce obiective au Statele Unite în Iran

Hegseth le-a spus reporterilor că obiectivele rămân acelea de a distruge lansatoarele de rachete ale Iranului, baza industrială de apărare şi marina sa, precum şi de a nu permite niciodată Iranului să obţină o armă nucleară.

"Obiectivele în Iran nu s-au schimbat din prima zi" şi "sunt conform ţintei şi planului", a insistat şeful Pentagonului, care a avertizat că "astăzi, din nou, va fi cel mai mare pachet de lovituri asupra Iranului" şi că funcţia de lider de rang înalt al Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) este "un job pe durată determinată".

Hegseth a mai declarat că "cele 11 submarine ale Iranului s-au dus" şi că "abilităţile Iranului de a fabrica noi rachete balistice au fost probabil lovite cel mai dur". "Vom termina asta", a adăugat şeful Pentagonului.

Şi flota de suprafaţă iraniană "a încetat să fie un factor relevant", întrucât în cele aproape trei săptămâni de război au fost "avariate sau scufundate peste 120 de nave de război", iar porturile militare iraniene "au rămas neutilizate", a continuat Hegseth.

"Acelaşi lucru este valabil şi pentru vehiculele aeriene fără pilot de atac unidirecţional, dronele kamikaze, a căror disponibilitate a scăzut cu 90%. Desigur, iranienii vor continua să lanseze atacuri, ştim acest lucru, dar ar fi făcut-o cu o intensitate mult mai mare dacă ar fi putut. Adevărul este că nu pot", a susţinut el.

Hegseth a mai susţinut că aceste atacuri nu ar avea ca obiectiv "promovarea democraţiei" în Iran, ci "eliminarea ameninţărilor directe la adresa Statelor Unite, a cetăţenilor americani şi a intereselor noastre".

"Luptăm pentru a câştiga şi câştigăm în proprii noştri termeni" şi "în final preşedintele (Trump) este cel care decide când vom spune: am obţinut ce era necesar, în numele poporului american, pentru a ne garanta securitatea", a indicat el, refuzând să ofere un orizont de aşteptare al încheierii războiului.

Serviciile de informaţii americane au estimat, într-un document dezbătut miercuri în Comisia de Informaţii a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-şi relanseze activităţile de îmbogăţire a uraniului distruse în atacurile aeriene americano-israeliene din iunie 2025, contrazicând astfel o justificare invocată de Donald Trump pentru războiul în desfăşurare împotriva Iranului.

Daniela Ciucă

