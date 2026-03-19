Iran a lovit cea mai mare stație GNL din lume. Trump amenință
Infrastructura energetică a Qatarului a fost ţinta iranienilor peste noapte. Patru rachete au fost doborâte la timp. O a cincea însă a reuşit să lovească cea mai mare staţie de procesare a gazelor naturale din lume, situată în oraşul industrial Ras Laffan. Nu au fost raportate victime, însă daunele sunt considerabile. La câteva ore, instalaţia a fost din nou vizată. Drept replică, autorităţile de la Doha au declarat ataşatul militar şi cel pentru securitate de la ambasada Iranului persona non grata.
Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri că va distruge masivul zăcământ de gaze iranian South Pars dacă Iranul atacă din nou o instalație importantă de producție de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar.
Donald Trump a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars, dar a asigurat că Statele Unite "nu știau nimic" despre atac, ceea ce a dus la represalii iraniene împotriva instalației qatareze de la Ras Laffan.
"Israelul nu va lansa alte atacuri asupra acestui zăcământ extrem de important și prețios South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide imprudent să atace o țară complet nevinovată, și anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ de gaze South Pars cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau cunoscut niciodată", a scris Donald Trump.
Însă, Trump este contrazis de presa americană. Un jurnalist de la publicaţia Axios scrie că "contrar afirmațiilor lui Trump, oficiali de rang înalt din Israel și din SUA au spus că Statele Unite știau dinainte despre atacul israelian și chiar l-au aprobat, în încercarea de a exercita presiune asupra Iranului. După ce iranienii au ripostat împotriva câmpurilor de gaze din Qatar, Trump își schimbă acum poziția".