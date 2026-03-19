Qatarul denunţă noi atacuri iraniene

Qatarul a denunţat în zorii zilei de joi noi atacuri iraniene asupra unei părţi a infrastructurii sale energetice, după ce miercuri a fost înregistrat un impact care a generat un incendiu la rafinăria Ras Laffan, principala rafinărie de gaz natural lichefiat din ţară.

QatarEnergy a publicat un mesaj pe contul său de X în care a confirmat un alt val de rachete în primele ore ale zilei de joi asupra instalaţiilor sale de gaz natural lichefiat care au provocat "incendii considerabile şi daune ample".

"Echipele de urgenţă s-au deplasat imediat la faţa locului pentru a controla daunele, fără a fi raportate victime", conform sursei citate.

De asemenea, Ministerul Apărării din Qatar a anunţat atacuri cu rachete balistice asupra Ras Laffan, în timp ce Ministerul de Interne a afirmat că a controlat "două din cele trei incendii" din zona industrială şi a adăugat că nu au fost înregistrate victime sau persoane afectate.

Aceste atacuri au loc după ce miercuri Israel a atacat facilităţile de gaze South Pars care fac parte din cel mai mare zăcământ de gaze din lume, împărţit între Iran şi Qatar, şi după ce armata iraniană a promis că aceste agresiuni nu vor rămâne nepedepsite.