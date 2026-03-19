Războiul din Iran, ziua 20. Iranul a atacat cea mai mare instalaţie de procesare a gazelor naturale lichefiate din lume, Ras Laffan din Qatar, iar Donald Trump ameninţă cu represalii dure dacă loviturile vor fi repetate. Între timp, petrolul a urcat la aproape de 115 dolari barilul, iar gazul natural a ajuns la 68 de euro pe MWh, deşi la începutul zilei sărise de 70 € / MWh.

de Redactia Observator

la 19.03.2026 06:54
19.03.2026, 11:13

Anunţul Shell după atacul asupra instalaţiei Ras Laffan

Shell a anunțat că instalația sa de gaze naturale din orașul industrial Ras Laffan din Qatar, a fost afectată de un incendiu izbucnit după atacul Iranului asupra sitului, însă acum este în afara oricărui pericol, scrie BBC.

Potrivit Reuters, incendiul a fost stins rapid, nu s-au înregistrat victime, iar compania precizează că instalația se află în prezent într-o stare sigură.

19.03.2026, 11:09

Noi atacuri iraniene spre Israel

Potrivit IDF, sistemele de apărare sunt activate pentru interceptarea amenințării, iar populația din zonele vizate a fost îndemnată să se adăpostească.

19.03.2026, 09:50

Preţul petrolului şi gazelor explodează din nou

Joi dimineaţă, preţul petrolului Brent a înregistrat o nouă creștere, ajungând la aproape 115 dolari barilul, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului. Contractele futures la gazul natural european au crescut cu 25%, ajungând la 70 € pe MWh. 

19.03.2026, 09:13

Arabia Saudită avertizează că poate răspunde militar după atacurile Iranului

Arabia Saudită a declarat joi că îşi rezervă dreptul de a riposta militar împotriva Iranului, care atacă în mod regulat ţara cu drone şi rachete, informează AFP.

"Ne rezervăm dreptul de a întreprinde acţiuni militare dacă acest lucru se dovedeşte necesar", a declarat ministrul de Externe, prinţul Faisal bin Farhan, în faţa jurnaliştilor după o reuniune la Riad la care au participat aproximativ zece şefi ai diplomaţiei din ţări arabe sau musulmane.

Iranul "încearcă să exercite presiuni asupra vecinilor săi" prin aceste atacuri, a afirmat ministrul, adăugând: "Regatul nu va ceda presiunilor, dimpotrivă, acestea se vor întoarce împotriva autorilor lor".

19.03.2026, 09:11

Nou val de rachete lansat de Iran spre Israel

IDF a detectat că, cu puțin timp în urmă, au fost lansate rachete din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele de apărare funcționează pentru a intercepta amenințarea. Comandamentul Frontului Intern a emis o alertă preventivă direct pe telefoanele mobile din zonele vizate.

19.03.2026, 09:10

Qatarul denunţă noi atacuri iraniene

Qatarul a denunţat în zorii zilei de joi noi atacuri iraniene asupra unei părţi a infrastructurii sale energetice, după ce miercuri a fost înregistrat un impact care a generat un incendiu la rafinăria Ras Laffan, principala rafinărie de gaz natural lichefiat din ţară.

QatarEnergy a publicat un mesaj pe contul său de X în care a confirmat un alt val de rachete în primele ore ale zilei de joi asupra instalaţiilor sale de gaz natural lichefiat care au provocat "incendii considerabile şi daune ample".

"Echipele de urgenţă s-au deplasat imediat la faţa locului pentru a controla daunele, fără a fi raportate victime", conform sursei citate.

De asemenea, Ministerul Apărării din Qatar a anunţat atacuri cu rachete balistice asupra Ras Laffan, în timp ce Ministerul de Interne a afirmat că a controlat "două din cele trei incendii" din zona industrială şi a adăugat că nu au fost înregistrate victime sau persoane afectate.

Aceste atacuri au loc după ce miercuri Israel a atacat facilităţile de gaze South Pars care fac parte din cel mai mare zăcământ de gaze din lume, împărţit între Iran şi Qatar, şi după ce armata iraniană a promis că aceste agresiuni nu vor rămâne nepedepsite.

19.03.2026, 09:08

Atacuri cu rachete şi drone interceptate în Kuweit

Apărarea antiaeriană a Kuweitului a respins un val de atacuri ostile cu rachete și drone, potrivit unui anunț transmis de Statul Major General al Armatei. Populația este îndemnată să respecte instrucțiunile de securitate și siguranță emise de autorități.

19.03.2026, 07:58

Imagini cu atacul iranian asupra instalaţiei Ras Laffan

19.03.2026, 07:22

Preţul la gaze şi petrol a urcat din nou

Prețul petrolului a înregistrat o creștere bruscă joi, la deschiderea piețelor asiatice, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului.

Prețul țițeiului Brent a urcat la 112,00 dolari, în creștere cu 4,27%, în timp ce prețul țițeiului West Texas Intermediate a crescut cu 2,73%, ajungând la 98,95 dolari, potrivit OilPrice.

Contractele futures la gazul natural european au crescut cu 6%, ajungând la 55 € pe MWh, în urma atacurilor din noaptea de miercuri spre joi. 

19.03.2026, 07:03

UE îndeamnă Israelul să înceteze operaţiunile din Liban

Israelul "trebuie să înceteze" operaţiunile sale în Liban, printre altele din cauza unei situaţii umanitare deja "catastrofale", cu peste un milion de persoane strămutate, a afirmat miercuri un purtător de cuvânt al Uniunii Europene (UE), citat de AFP.

"UE este profund îngrijorată de ofensiva israeliană în curs de desfăşurare în Liban, care are deja consecinţe umanitare devastatoare şi riscă să declanşeze un conflict prelungit", a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat, îndemnând Israelul să "înceteze" operaţiunile sale.

UE condamnă, de asemenea, decizia Hezbollah, mişcarea şiită susţinută de Iran, "de a arunca Libanul în acest război, refuzul său de a preda armele şi continuarea atacurilor sale nediscriminatorii împotriva Israelului", potrivit comunicatului.

Atacurile împotriva "civililor", "personalului medical" sau a misiunii ONU în Liban, UNIFIL, sunt "nejustificate şi inacceptabile şi trebuie să înceteze imediat", a avertizat purtătorul de cuvânt.

19.03.2026, 07:02

Armata israeliană a lovit pentru prima dată nordul Iranului

Armata israeliană a anunţat miercuri că a lansat atacuri aeriene în nordul Iranului pentru prima dată de la începutul războiului pe 28 februarie, agenţiile de presă iraniene, citate de AFP, raportând un atac asupra oraşului-port Bandar Anzali de la Marea Caspică.

"Forţele aeriene israeliene, acţionând pe baza informaţiilor provenite de la surse militare şi de la Marină, au început să lovească ţinte în nordul Iranului pentru prima dată" de la începutul războiului declanşat pe 28 martie de atacul americano-israelian împotriva Republicii Islamice, a indicat armata într-un comunicat.

Agenţiile de presă iraniene ISNA şi Tasnim au raportat în cursul serii atacuri inamice asupra oraşului Bandar Anzali. Potrivit presei israeliene, atacul a vizat nave de război iraniene.

19.03.2026, 07:01

Navă lovită de un proiectil necunoscut în Golful Oman

Agenţia britanică pentru operaţiuni comerciale maritime (UKMTO), care monitorizează securitatea navelor şi a marinarilor din întreaga lume, a alertat joi asupra unui nou atac împotriva unui petrolier în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit unui mesaj de pe contul său X, nava a fost lovită la 11 mile marine (circa 20 de kilometri) est de coasta Emiratelor Arabe Unite de un "proiectil necunoscut" care a provocat un incendiu la bord.

Strâmtoarea Ormuz, prin care în timp de pace circulă 20% din ţiţeiul şi gazele lumii, este blocată de Iran ca răspuns la atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra teritoriului său.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, UKMTO a înregistrat 20 de incidente care au afectat nave în jurul strâmtorii, dintre care 15 au fost atacuri directe şi cinci au fost "activităţi suspecte", cum ar fi proiectile auzite sau văzute.

19.03.2026, 06:59

Iran a lovit cea mai mare stație GNL din lume. Trump amenință

Infrastructura energetică a Qatarului a fost ţinta iranienilor peste noapte. Patru rachete au fost doborâte la timp. O a cincea însă a reuşit să lovească cea mai mare staţie de procesare a gazelor naturale din lume, situată în oraşul industrial Ras Laffan. Nu au fost raportate victime, însă daunele sunt considerabile. La câteva ore, instalaţia a fost din nou vizată. Drept replică, autorităţile de la Doha au declarat ataşatul militar şi cel pentru securitate de la ambasada Iranului persona non grata.

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri că va distruge masivul zăcământ de gaze iranian South Pars dacă Iranul atacă din nou o instalație importantă de producție de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar.

Donald Trump a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars, dar a asigurat că Statele Unite "nu știau nimic" despre atac, ceea ce a dus la represalii iraniene împotriva instalației qatareze de la Ras Laffan.

"Israelul nu va lansa alte atacuri asupra acestui zăcământ extrem de important și prețios South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide imprudent să atace o țară complet nevinovată, și anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ de gaze South Pars cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau cunoscut niciodată", a scris Donald Trump.

Însă, Trump este contrazis de presa americană. Un jurnalist de la publicaţia Axios scrie că "contrar afirmațiilor lui Trump, oficiali de rang înalt din Israel și din SUA au spus că Statele Unite știau dinainte despre atacul israelian și chiar l-au aprobat, în încercarea de a exercita presiune asupra Iranului. După ce iranienii au ripostat împotriva câmpurilor de gaze din Qatar, Trump își schimbă acum poziția".

19.03.2026, 06:58

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente

razboi iran razboi orientul mijlociu sua iran israel
