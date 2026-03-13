Şeful Pentagonului, în război şi cu presa. Declaraţiile făcute de Pete Hegseth din Casa Albă

Vorbind la câteva ore după ce patru militari americani au murit în Irak - alți doi fiind încă dispăruți într-un accident de avion - Hegseth și-a petrecut cea mai mare parte a conferinţei atacând presa pentru publicarea de articole pe care le-a numit "știri false", în timp ce susținea public preluarea CNN de către un magnat media conservator, relatează POLITICO.

În sala de ședințe a Pentagonului, alături de președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, Hegseth a prezentat războiul în desfășurare ca fiind ținut sub control, chiar dacă atacurile iraniene au lovit situri civile de producție de energie și petroliere din regiunea Golfului, iar 11 militari americani și unul francez au murit în conflict.

Alți patru membri americani ai echipajului au murit joi, când avionul lor de realimentare KC-135, care susținea eforturile de război, s-a ciocnit cu o altă aeronavă și s-a prăbușit în vestul Irakului. Peste 140 de soldați americani au fost răniți în conflict.

Atacurile iraniene sunt în scădere, a spus Hegseth, focul de rachete balistice al Iranului scăzând cu 90% de la începutul războiului, luna trecută. El a spus că utilizarea dronelor de atac unidirecționale de către Teheran a scăzut cu 95%.

"Concluzia este ca lumea să audă - și presa să recunoască cu adevărat - că Statele Unite decimează armata regimului radical iranian", a spus fosta gazdă a emisiunii matinale Fox în discursul său combativ de deschidere, care s-a concentrat în principal pe frustrarea sa față de relatările din presă.

El a menționat CNN, referindu-se la CEO-ul Paramount, care a câștigat recent licitația pentru preluarea rețelei ca parte a unei tranzacții mai ample. "Cu cât David Ellison preia mai repede această rețea, cu atât mai bine", a spus el.

Familia Ellison - condusă de miliardarul din domeniul tehnologiei Larry Ellison - este aliată a președintelui Donald Trump.

Hegseth a respins orice dovadă concretă că Iranul ar fi plasat mine în Strâmtoarea Ormuz, în ciuda faptului că secretarul britanic al Apărării, John Healey, a sugerat joi că "iranienii ar fi putut începe să exploateze mineritul în Strâmtoare".

Transportul maritim comercial prin strâmtoare a încetat aproape complet. Dronele iraniene au lovit deja mai multe petroliere, ceea ce a dus la creșterea costului petrolului la nivel global. Însă Hegseth a spus că Pentagonul "se ocupă de această situație" și a contestat orice motiv de îngrijorare.

Hegseth a mai spus că industria iraniană de apărare a fost puternic afectată, "liniile de producție, uzinele lor militare, centrele lor de inovare în apărare" fiind afectate, iar "conducerea Iranului nu este într-o formă mai bună".

"Disperați și ascunși, s-au ascuns, ghemuindu-se - asta fac șobolanii", a spus el.

În timp ce Caine și-a concentrat comentariile pe lauda muncii fiecărui membru al forțelor armate, cei doi bărbați au oferit puține informații noi despre starea conflictului sau despre cum se va termina războiul. Președintele și administrația Trump au dat semnale contradictorii despre durata războiului și cum ar putea arăta de fapt sfârșitul luptelor.

Hegseth a descris în schimb ce nu se va întâmpla. "Depășirea așteptărilor misiunilor, misiunile extinse, termenele prelungite, construirea democrației sau construirea națiunii, orice altceva, nu au făcut parte din activitățile în care președintele Trump își dorește să ne implicăm", a spus el.

Pentru a doua conferință de presă consecutivă, Hegseth și-a invocat credința, declarând reporterilor: "Îl slujesc pe Dumnezeu, trupele, țara, Constituția și președintele Statelor Unite și răspund doar în fața lor."

