SUA iau în calcul suspendarea Spaniei din NATO pentru că nu a ajutat în războiul cu Iran. Reacţia Madridului

Scenariul privind suspendarea Spaniei din NATO, ca pedeapsă pentru că Madridul nu a sprijinit războiul cu Iranul, aşa cum consideră SUA, apare într-un e-mail intern al Pentagonului, a dezvăluit un oficial american pentru Reuters. Nu este clar cum ar putea SUA să suspende Spania din NATO sau dacă există vreun mecanism în cadrul alianţei pentru o astfel de măsură.

Un oficial american a declarat sub protecţia anonimatului pentru Reuters că, într-un e-mail intern al Pentagonului, sunt analizate mai multe scenarii prin care Statele Unite ar putea pedepsi aliații care nu au sprijinit operațiunile americane în războiul cu Iranul. Sunt luate în calcul suspendarea Spaniei din NATO şi revizuirea poziției SUA privind Insulele Falkland în cazul Marii Britanii.

Aceste propuneri apar într-un email al Pentagonului în care este exprimată nemulţumirea față de reticența sau refuzul unor aliați de a acorda Statelor Unite acces la baze aeriene, drepturi de staționare și survol, a spus oficialul. E-mailul precizează că drepturile de staționare și survol reprezintă "pur și simplu nivelul minim de sprijin" pe care îl puteau acorda aliaţii din NATO. Potrivit oficialului citat, aceste opțiuni au circulat la niveluri înalte în cadrul Pentagonului.

Una dintre variantele din e-mail prevede suspendarea țărilor considerate "dificile" din poziții importante sau prestigioase din NATO, a mai spus oficialul. Președintele Donald Trump a criticat dur aliații NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată după începerea războiului pe 28 februarie. De asemenea, el a declarat că ia în considerare retragerea SUA din alianță.

"Nu ați face la fel dacă ați fi în locul meu?", a declarat Trump într-un interviu din 1 aprilie, răspunzând la o întrebare despre posibilitatea retragerii SUA din NATO. Totuși, în e-mailul intern de la Pentagon nu apare varianta în care Statele Unite ar face acest pas, a precizat oficialul. De asemenea, nu a fost propusă închiderea bazelor din Europa.

Cu toate astea, oficialul a refuzat să spună dacă măsurile luate în calcul includ o posibilă reducere a prezenței militare americane în Europa, un scenariu așteptat în Europa.

"Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce Statele Unite au făcut pentru aliații lor din NATO, aceștia nu au fost acolo pentru noi. Departamentul Apărării se va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru a se asigura că aliații noștri nu mai sunt un tigru de hârtie și își fac partea lor. Nu avem alte comentarii privind deliberările interne", a comentat pe această temă un purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson.

Războiul lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului a ridicat întrebări serioase despre viitorul alianței create acum 76 de ani și a generat temeri fără precedent că Statele Unite nu va interveni în sprijinul aliaților europeni în cazul unui atac, consideră analiști și diplomați.

Marea Britanie, Franța și alte state susţin că a participa la blocada navală americană asupra porturilor iraniene ar echivala cu intrarea în război, însă ar fi dispuse să ajute ca strâmtoarea să rămână deschisă după un armistițiu pe termen lung sau încheierea conflictului. Oficialii administrației Trump au subliniat însă că NATO nu poate funcționa într-un singur sens, adică doar SUA să ajute aliaţii.

Ei s-au arătat frustrați, cu precădere, față de poziția Spaniei, care nu a permis utilizarea bazelor sau a spațiului aerian pentru atacuri asupra Iranului. Statele Unite au două baze militare importante în Spania: baza navală Rota și baza aeriană Moron, amintește Reuters.

Opțiunile prezentate în e-mailul Pentagonului ar avea rolul de a transmite un semnal puternic aliaților NATO, pentru a "reduce sentimentul europenilor că totul li se cuvine", a spus oficialul. Varianta suspendării Spaniei din alianță ar avea un impact limitat asupra operațiunilor militare americane, dar un impact simbolic semnificativ, se mai arată în e-mail

Reacţia Madridului

Nu este clar cum ar putea SUA să suspende Spania din NATO. Reuters precizează că nu a putut stabili dacă există un mecanism în cadrul NATO pentru o astfel de măsură. "Nu lucrăm pe baza unor e-mailuri. Lucrăm pe baza documentelor oficiale și a pozițiilor guvernamentale, în acest caz ale Statelor Unite", a declarat premierul spaniol Pedro Sanchez, înaintea unei reuniuni a liderilor UE în Cipru.

E-mailul include și un scenariu privind reevaluarea sprijinului diplomatic american pentru vechile "posesiunile imperiale" europene, precum Insulele Falkland, aflate în apropierea Argentinei. Pe site-ul Departamentului de Stat al SUA este precizat că insulele sunt administrate de Marea Britanie, dar sunt revendicate în continuare de Argentina, al cărei președinte Javier Milei este un aliat al lui Trump.

Marea Britanie și Argentina au purtat un scurt război în 1982 pentru aceste insule, după ce Argentina a încercat fără succes să le ocupe. Aproximativ 650 de soldați argentinieni și 255 de militari britanici au murit înainte ca Argentina să capituleze. Trump l-a criticat în repetate rânduri pe premierul britanic Keir Starmer, pe care l-a numit laș pentru că nu s-a alăturat războiului împotriva Iranului. Trump a spus că Starmer "nu este Winston Churchill" și a descris portavioanele britanice drept "jucării". Inițial, Marea Britanie nu a aprobat solicitarea SUA de a folosi două baze britanice pentru atacuri asupra Iranului, dar ulterior a acceptat misiuni defensive menite să protejeze locuitorii, în contextul represaliilor iraniene.

La începutul acestei luni, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat presei că "multe lucruri au ieșit la iveală" în urma războiului cu Iranul, subliniind că rachetele cu rază lungă ale Teheranului nu pot atinge Statele Unite, dar pot lovi Europa. "Primim întrebări, obstacole sau ezitări... Nu există prea multă alianță dacă ai țări care nu sunt dispuse să fie alături de tine atunci când ai nevoie", a spus Hegseth.

