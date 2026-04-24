Războiul cu Iran a epuizat arsenalul de arme critice al SUA: 1000 de rachete Tomahawk, consumate într-o lună

Războiul cu Iranul a consumat masiv arsenalul SUA, în special rachete critice și scumpe, arată o analiză realizată de The New York Times. Concret, americanii au folosit peste 1.100 de rachete de croazieră, gândite pentru un conflict cu China, peste 1.000 de rachete Tomahawk și peste 1.200 de interceptoare Patriot, extrem de scumpe. Armata SUA se bazează prea mult pe arme foarte scumpe și există îndoieli că industria poate produce rapid arme ieftine, precum drone de atac. Potrivit oficialilor americani, există riscul ca armata americană să fie mai puțin pregătită să facă față altor adversari importanți, cum ar fi Rusia și China.

De la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, Statele Unite au consumat aproximativ 1.100 de rachete de croazieră stealth (n.r. invizibile pentru radare) cu rază lungă, concepute pentru un război cu China, rămânând cu jumătate din stocurile iniţiale, explică The New York Times. Totodată, în mai bine de o lună de război, armata a lansat peste 1.000 de rachete Tomahawk, de aproximativ 10 ori mai multe decât achiziționează anual.

Pentagonul a folosit şi peste 1.200 de rachete interceptoare Patriot, fiecare costând peste 4 milioane de dolari, precum și peste 1.000 de rachete tactice Precision Strike și ATACMS lansate de la sol, lăsând stocurile la un nivel îngrijorător de scăzut, potrivit unor estimări interne ale Departamentului Apărării și oficialilor din Congres.

Războiul cu Iranul golește stocurile SUA: mii de rachete folosite în doar o lună

Războiul cu Iranul a epuizat semnificativ o mare parte din rezervele globale de muniții ale armatei americane și a forțat Pentagonul să transfere în grabă în Orientul Mijlociu bombe, rachete și alte echipamente din baze aflate în Asia și Europa. Aceste retrageri de arme au lăsat comandamentele regionale mai puțin pregătite să facă față unor potențiali adversari precum Rusia și China și au obligat SUA să găsească modalități de a crește producția de armament pentru a compensa pierderile.

Războiul cu Iranul a arătat și dependența excesivă a Pentagonului de rachete și muniții foarte scumpe, în special interceptoare de apărare aeriană, şi a stârnit îngrijorări legate de capacitatea industriei de apărare de a produce arme mai ieftine, în special drone de atac, într-un ritm mult mai rapid.

Departamentul Apărării nu a făcut public numărul exact de muniții utilizate în cele 38 de zile de război înainte de armistițiul intrat în vigoare în urmă cu două săptămâni. Pentagonul a transmis doar că a lovit peste 13.000 de ținte, însă oficialii subliniază că acest număr ascunde volumul real de muniții folosite, ţinând cont că aceleași ținte sunt adesea atacate de mai multe ori.

Costul războiului cu Iran: între 28 și 35 de miliarde de dolari pentru 38 de zile

Oficialii de la Casa Albă au refuzat să estimeze costul total al conflictului, însă două grupuri independente îl evaluează undeva între 28 și 35 de miliarde de dolari, adică aproape 1 miliard de dolari pe zi. Doar în primele două zile de război, armata SUA a folosit muniții în valoare de 5,6 miliarde de dolari.

Pentru a reface stocurile la nivelul anterior, americanii vor trebui să ia decizii dificile legate de unde își păstrează forța militară. "La ritmul actual de producție, refacerea stocurilor ar putea dura ani", a declarat senatorul Jack Reed. "Statele Unite au multe tipuri de muniții în cantități suficiente, dar unele muniții esențiale pentru atac la sol și apărare antirachetă erau deja insuficiente înainte de război și sunt și mai puține acum", a explicat Mark Cancian, expert în securitate.

Casa Albă a respins aceste concluzii. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că "premisa întregii povești este falsă" și a subliniat că SUA au suficiente arme pentru orice operațiune militară. În același timp, Pentagonul evită să ofere detalii din motive de securitate.

Unii republican, inclusiv senatorul Mitch McConnell din Kentucky, președintele subcomitetului care finanțează Pentagonul, cer de ani de zile creșterea producției de muniții iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a făcut din acest obiectiv o prioritate absolută în timpul mandatului său. Situația este complicată și de faptul că Pentagonul așteaptă aprobarea Congresului pentru fonduri suplimentare necesare refacerii stocurilor.

În ianuarie, administrația Trump a anunțat că a încheiat acorduri pe șapte ani cu principalii contractori ai armatei, inclusiv Lockheed Martin, pentru a crește capacitatea de producție a sistemelor de apărare, cum ar fi rachete interceptoare. Acordul prevede ca SUA să producă de 4 ori mai multe muniții de precizie și interceptoare THAAD. La rândul lor, producătorii din industria de apărare au acceptat să finanțeze extinderea fabricilor, în schimbul unor comenzi garantate pe termen lung.

Cu toate astea, concret producția extinsă nu a fost lansată, deoarece Pentagonul caută finanțare. Între timp, armata continuă să consume rapid resursele existente pentru a susține operațiunile din Orientul Mijlociu. De exemplu, SUA au folosit aproximativ 1.100 de rachete JASSM-ER (cu rază de peste 900 km), fiecare costând circa 1,1 milioane de dolari, rămânând cu aproximativ 1.500 în stoc.

Peste 1200 de interceptoare Patriot, folosite într-o lună de război

Rachetele Tomahawk, care costă aproximativ 3,6 milioane de dolari fiecare, rămân esențiale pentru conflicte viitoare, inclusiv în Asia. Studiile arată că utilizarea intensă a acestor rachete creează riscuri pentru capacitatea SUA de a face față altor conflicte, în special în Pacific. Stocurile de rachete Tomahawk rămase sunt estimate la aproximativ 3.000.

Rachetele interceptoare Patriot costă aproape 4 milioane de dolari bucata iar Statele Unite au produs aproximativ 600 pe toată durata anului 2025. Peste 1.200 au fost folosite în război până acum, conform estimărilor interne ale Pentagonului și ale oficialilor Congresului.

În plus. armata are de suportat şi costurile legate de avioanele avariate sau distruse. În cadrul unei operațiuni Navy SEAL Team 6 pentru salvarea unui ofițer al doborât în Iran, americanii au fost nevoiţi să distrugă două avioane de transport MC-130 și cel puțin trei elicoptere MH-6 aflate în interiorul acestora, după ce trenul de aterizare din față al avioanelor a rămas blocat în nisipul umed al unei piste improvizate.

Costul total al aeronavelor pierdute este estimat la aproximativ 275 de milioane de dolari. Trei avioane au reușit ulterior să evacueze în siguranță militarii și trupele comando, însă Pentagonul nu a dorit ca tehnologia sensibilă de la bordul aeronavelor să ajungă în mâinile Iranului.

În Europa, reducerea stocurilor afectează capacitatea de apărare a flancului estic al NATO în fața Rusiei. De asemenea, pierderea dronelor de recunoaștere și atac și reducerea exercițiilor militare afectează pregătirea armatei. Cel mai puternic impact se resimte însă în Asia, de unde SUA au redistribuit forțe și sisteme de apărare către Orientul Mijlociu, inclusiv sisteme Patriot și THAAD din Coreea de Sud. Această redistribuire reduce capacitatea de descurajare împotriva amenințărilor din regiune, precum Coreea de Nord sau China.

